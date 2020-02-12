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北市計程車駕駛 13日中午後可向車行、合作社買口罩

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
自2月13日起車籍為台北市計程車駕駛依其車輛行照所載身分（車行、合作社及個人車行）可分別向所屬車行、合作社購買。　圖／台灣大車隊提供

為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，交通部目前統一每日配發交通運輸業者足額口罩予各縣市政府，因此，自2月13日起車籍為台北市計程車駕駛依其車輛行照所載身分（車行、合作社及個人車行）可分別向所屬車行、合作社購買。

另外，個人車行駕駛則透過台北市四處計程車服務站購買，每片口罩均一售價5元，每車（駕駛）每日額度一片，當期不能重複購買。另口罩配送時間具有時間差，請車行駕駛及合作社社員於2月13日中午12時之後先行電洽所屬車行及合作社確認，再行前往購買。

台北市公共運輸處表示，自2月13日起台北市計程車駕駛購買口罩方式如下：

(一)車行駕駛：委由台北市計程車客運商業同業公會統一採購後，轉售予各車行業者，請駕駛至各所屬車行購買。

(二)合作社社員：台北市計程車運輸合作社聯合社統一採購後，轉售予14家合作社，請駕駛至各所屬合作社購買。

(三)個人車行駕駛：台北市四處計程車服務站，販售時間為平日（上午10時至下午4時），依駕駛身分證尾數（最後一碼）分流販賣，須憑行照及駕照（或身分證、健保卡）正本並持悠遊卡或自備零錢35元，一次購買七日份（公館站空間較小，不販售口罩）。

建國站：身分證尾數為1、2、3、4、5。

大直站：身分證尾數為6、7、8。

中山站：身分證尾數為9。

瑞光站：身分證尾數為0。

公運處呼籲有關個人車行口罩販售部分，每位駕駛每期（例如2/13~2/15、2/17~2/19）得一次購足七片口罩，該期間內任一天上班日均可購買，一定買得到，可是受限每日每站到貨數量，請本市個人車行駕駛朋友大家分散時間購買並將車輛停妥，避免造成服務站周邊交通壅塞耽誤大家寶貴的時間。

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