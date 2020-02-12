南亞獲主管機關核准 陸南通子公司今起復工

經中共國家主席習近平警告防疫過頭會損害經濟後，南亞（1303）今（12）日公告，位在大陸南通地區的多家子公司，已取得當地主管機關核准，於2月12日正式復工。

武漢肺炎疫情持續延燒，南亞位在江蘇南通地區的南亞塑膠工業（南通）、中國南通華豐公司、南通華富塑膠公司、南亞電氣（南通）公司、南亞電子材料（昆山）公司等多家子公司，原本依據所在地政府規定，復工時間為2月10日，不過本周一復工時間到，南亞公告還在向當地主管機關申請復工，實際復工日期要以當地主管機關核准為準。

事隔兩天，今天南亞終於公告南通地區子公司已獲准復工。接下來會通知廠商及客戶調整進出貨時間安排，另外也會持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。

由於外媒透露，習近平上周警告官員，表示為了阻止武漢肺炎疫情蔓延而所採取的限制性措施過頭，已經威脅到了大陸經濟。外界解讀大陸可能鬆綁復工。

南亞董事長吳嘉昭日前表示，此次武漢肺炎疫情帶來的不確定因素高，近期大陸部份地區在防疫需求下，採取隔離措施封城造成人員返工及貨物運輸受限，受此變數，對於南亞短影的營運影響將保守看待。