快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

東森購物挺小農 「台東綠寶石」鳳梨釋迦2月13日首波開賣

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
東森購物持續秉持「東森嚴選」的精神為消費者尋找台灣各地優質農產品，「台東綠寶石」鳳梨釋迦於東森購物首波開賣，10台斤裝組合，內含約9-11顆，東森價新台幣750元。　圖／東森購物提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情連帶衝擊台灣農業，東森購物董事長王令麟於日前率先響應農委會政策，表示將不計成本幫助台灣農民銷售，力挺在地農產品。2月13日12時40分東森將於旗下電視購物CH 47及ETMall東森購物網（https://www.etmall.com.tw/）等通路，開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，10台斤裝組合，內含約9-11顆，東森價新台幣750元。

素有「台東綠寶石」之稱的鳳梨釋迦，甜度高達23級以上，富含蛋白質、鉀、鈣、鎂和維生素C等營養，更具備養顏美容、增強免疫力與抗癌的功效，有「世界三大美果」之稱。

東森農場嚴選台東鳳梨釋迦，採自然熟成、新鮮現採、產地直送，更具備外銷等級A果規格裝箱出貨，每一口都讓消費者感受到「台東綠寶石」鳳梨釋迦的紮實果肉、皮薄肉多與香甜。農委會陳吉仲主委將親臨東森購物 LIVE 直播現場，更獻上電視購物處女秀、親自推廣台灣在地農產品，為「台東綠寶石」鳳梨釋迦發聲。

東森購物力挺在地小農不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與農委會合作力挺在地小農，舉辦公益義賣，號召會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關。東森購物與各地小農合作，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過1萬7,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆至高雄美濃北蕉開賣33分鐘12噸全數完銷等，每一檔都賣出好成績。

面對這次新冠疫情，東森購物及千萬會員朋友與農民站在一起，將不計成本幫助台灣農民銷售，也持續秉持「東森嚴選」的精神為消費者尋找台灣各地優質農產品，同時拋磚引玉，期望其他企業也能一起加入，共同支持台灣在地農業。

台東 農民 農委會
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

東森購物玩轉2020台北燈節 夢幻星海燈廊打造網美熱點

鳳梨釋迦外銷運費補助 3元提高到9元

農委會提5項措施 台東鳳梨釋迦一夜漲10元

肺炎影響銷陸受阻 農委會再加碼補助鳳梨釋迦

相關新聞

北市計程車駕駛 13日中午後可向車行、合作社買口罩

為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，交通部目前統一每日配發交通運輸業者足額口罩予各縣市政府，因此，自2月13日起車籍...

微風傳資遣3成人力 勞動局：未收到大量解僱申請

微風集團傳出將資遣近3成人力，成為疫情發酵以來百貨業裁減人力第一個震撼彈。對此台北市勞動局表示，目前並無收到申請大量解僱...

世紀鋼估今年風電營收占7成

世紀鋼（9958）離岸風電產能今年陸續投產，帶動營收，1月營收3.31億元，年增232%。世紀鋼表示，隨著風電新產能陸續到位，進入量產，依照完工進度認列營收，1月風電事業營收占比攀升至七成，下半年預估營收進一步放大。

Yahoo拍賣要關? Yahoo台灣:一切正常

電商Yahoo奇摩旗下Yahoo拍賣，日前驚傳將歇業，在臉書等社群網站引起討論。Yahoo台灣分公司今（12）日澄清，該訊息是Yahoo香港營運發展調整公告，台灣Yahoo拍賣營運一切正常，並將持續優化消費體驗，讓買賣雙方交易更有樂趣。

中鋼提月盤說明書 助下游提升競爭力

因國際政經局勢變化快速，及近期世界貿易保護主義抬頭，受此外部環境影響，鋼鐵市況較以往波動頻繁且劇烈。中鋼公司為協助客戶接單，擬自109年第2季內銷除少數特定鋼種外，全面改採月盤訂價，以快速貼近國際市場

85度C 、王品...看服務業台商重災戶 如何抗疫救市？

從個體面衝擊來看，在中國市場的餐飲、零售等台商，恐是台灣上市櫃公司首要疫情重災戶。

新冠肺炎衝擊會展業 烘焙展延期到7月底

新冠肺炎影響，台灣會展產業受到衝擊持續發酵，繼台北國際書展、電玩展、自行車暨體育用品展陸續宣布「延期」之後，今（12）日...

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

電商Yahoo奇摩旗下Yahoo拍賣，日前驚傳將歇業，在臉書等社群網站引起討論。Yahoo台灣今（12）日澄清，該...

熊貓外送員安全送餐示範遊行 訴求資方建立溝通管道

台北市美食外送司機產業工會籌備處今上午召開記者會，號召160名外送員到場響應，透過「安全送餐示範遊行」表達訴求，要求Fo...

傳裁員三成 微風：年度進行內部人力組織調整

武漢肺炎疫情增溫之際，微風傳出裁減三成人力，微風今（12）日表示，依例年度進行內部人力組織調整，集團及新事業體持續拓展，...

微風傳將資遣近三成人力 遠百第一個跳出來回應

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在全球持續肆虐，疫情也直接衝擊最需要「人流」的服務業，國內百貨業也開出裁減人力第一個震撼彈，據傳...

開百貨業第一槍！信義商圈業績狠掉7成 微風傳裁員3成

武漢新冠肺炎疫情在全球持續肆虐，當然疫情也直接衝擊最需要「人流」的服務業，百貨一級戰區信義商圈受創嚴重，百貨業指出，信義...

熱門新聞

開百貨業第一槍！信義商圈業績狠掉7成 微風傳裁員3成

禁口罩出口的關鍵因素...王美花透露心底話

揚言「機師餐加料」遭免職 長榮郭芷嫣臉書吐露半年心聲

鴻海祭「三信三定」 深圳復工

工程師疑似染新冠肺炎得意宣揚還趴趴走？ 仁寶：假消息

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。