彥臣生技去年全年度營收 創歷史新高

彥臣生技（4732）去（2019）年業績暢旺，2019全年度營收為3.15億，與2018年的1.08億相比，營收創歷史新高，下半年營收1億8千萬，較前年同期6千萬增加1.2億元，成長幅度達199 %，更於2019年12月成功完成現金增資2.3億元，股價也搭上防疫順風車，持續上揚。

彥臣表示，年初以來新型冠狀病毒疫情快速擴散，帶動新藥與醫藥保健品的業績，兼具保健生技與新藥股的彥臣同步受惠，1月中旬股價上揚， 年前封關股價一度大漲至30元，突破2015年來的高點。

彥臣指出，公司以藥品與保健品做為常態性穩定獲利的來源，尤其過度用眼的宅經濟盛行，使得眼睛保健轉趨熱門，加上獲健康食品認證的台灣綠蜂膠產品具提升免疫功能，搭上防疫列車，因此彥臣的多項相關產品訂單滿載，出貨量大增，市場供不應求，營收成長增幅可期。

在業績加持下，彥臣董事長黃中洋加速國外專利運作，從去年至今年2月，用於治療眼疾的化合物與天然萃取物接連取得澳洲、韓國、日本及歐洲等發明專利，儲備未來多元化營收的資源。

彥臣長期專注於小分子新藥研發，彥臣以產業鏈分工的模式，大幅縮短研發時程，國際熱門標靶抗癌藥物「HDAC抑制劑」已獲得多國專利。腦癌新藥NBM-BMX也於2018年通過美國FDA審查，持續進行人體試驗中。