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微風傳資遣3成人力 勞動局：未收到大量解僱申請
微風集團傳出將資遣近3成人力，成為疫情發酵以來百貨業裁減人力第一個震撼彈。對此台北市勞動局表示，目前並無收到申請大量解僱計畫，也無勞工申請調解。不論是調整企業經營所需或人力盤整、資遣員工或大量解僱，都有一定法律程序，勞工的照護安置是企業義務。
勞動局資料指出，截至去年11月止，微風廣場勞保人數為245人；勞動局就業安全科長施貞夙表示，近期北市百貨業並無任何資遣或大解通報，微風只有在去年底資遣微風廣場13人，研判應和疫情無關。
對今日傳出人員調整一事，施貞夙表示，微風強調是人力盤整，也沒有員工提出勞資爭議，勞動局希望公司再精確說明，會密切注意後續動態，也提醒業者要在資遣日之前10天按時通報。
勞動局勞動基準科長陳昆鴻則說，若雇主要大量解僱勞工，依「大量解僱勞工保護法」60天內要提出大解計畫書，並通報勞動局；若要資遣員工，則依就業服務法向勞動局提出資遣通報。
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