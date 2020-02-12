橋頭科學園區 須進入二階環評

環保署今（12）日召開環評大會，備受矚目的高雄橋頭科學園區確定須進入二階環評。為帶動台灣科技產業升級，同時因應台商回流所需，科技部南科管理局提出橋頭科開發計畫，將引進半導體、航太、智慧生醫等產業，將帶動1.1萬人就業機會，產值逾千億，後續將配合環評要求，盡速推動此案。

南科管理局表示，橋頭科學園區開發面積約262.39公頃，將打造為「下世代智慧科技園區」，以低汙染產業為主，串聯周邊鄰近產業園區，例如本洲工業區、楠梓加工出口區、大社、仁武工業區等，促進產業升級。

在用水、用電方面，南科管理局指出，園區用電量為450MW（百萬瓦），在籌設計畫階段，就已跨部會協商達成共識，台電表示可由目前電力網跨區調度，不會造成供電壓力；用水量則為4萬CMD（立方米/每天），南科管理局強調，這部分的用水會在高雄園區原核定的10萬CMD以內去調度，不會另外新增用水。

今日環評大會審查過程也發生小插曲，官派環評委員、內政部營建署副署長陳繼鳴以「環委」身分列席，卻在會中以「營建署代表」為此案釐清區段徵收等程序疑慮，引發環保團體質疑，最後大會從善如流，決議請營建署迴避此案。

由於依環評施行細則規定，園區面積達100公頃以上的開發行為，就必須進行二階環評，並依規定須提請環評委員會審查認定，環評大會今日通過讓此案進入二階。

環評委員要求，開發單位必須補充具體用水、用電及各項汙染物排放量，以及用水來源規劃、用水回收率提升等說明，並強化生態調查作業、交通改善規畫、對居民權益影響等資料，納入二階環評審查。

蔡英文總統高度重視橋頭科學園區開發案，去年也曾親赴高雄視察，內政部已經在去年10月通過此案都市計劃，環評將是接下來的重頭戲。

科技部是在今年1月將此案送進環保署，確認須進入二階環評後，接下來，橋頭科學園區開發案必須完成範疇界定、辦理現地勘查及公聽會等程序，才能再將環評報告書送回環保署審查，並經專案小組初審通過，再送環評大會確認結論。

至於實際審查時間需時多久，仍待實際審議狀況而定。