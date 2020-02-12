中鋼提月盤說明書 助下游提升競爭力

因國際政經局勢變化快速，及近期世界貿易保護主義抬頭，受此外部環境影響，鋼鐵市況較以往波動頻繁且劇烈。中鋼公司為協助客戶接單，擬自109年第2季內銷除少數特定鋼種外，全面改採月盤訂價，以快速貼近國際市場行情，反應市況變化，提升業者競爭力。關於月盤制度改動的各項作業議題說明如下：

一、開月盤之產品及緣由

整體而言，開月盤產品係為求更貼近市場變化、兼顧上下游利益，故以單軋廠、裁剪製管等用料為主，占中鋼銷量約6成。其餘鋼板、棒線等約40%鋼材，考量長期性訂單料源穩定性，仍維持季盤。

二、開盤及進單作業時程

1.月盤何時開始實施？

自109.4月交期（109.2月開盤）起內銷實施「N+2月盤」，開盤日期維持每月下旬。

於N月開盤，訂定N+2月交期之價格，例如3月開盤，訂定5月交貨之盤價。

2.與產業公會小組聯誼會時程與頻率是否變更？

產銷聯誼會維持每季一次，於每季第二個月（2/5/8/11月）定期舉行。

3.月盤報價方式是否會調整？

本公司維持現行需求調查方式，請客戶提供季量需求後，於開盤時以月平均量為基礎，逐月報價/報量。惟考量產能分配，若客戶單月跳訂後，原則上將無法於當季他月回補額度。

三、價格／優惠／折扣配套措施調整

1.原有提貨獎勵措施及數量折扣有無調整？

履約折扣比照現行制度。

數量折扣級距維持季量計算未作調整。

2.月盤有無新增優惠配套？

月盤產品將搭配有「預進單優惠」、「準時入單折扣」，及不定期推出「平準訂購折扣」辦法獎勵客戶，與季盤產品做區隔。

3.降價追溯是否隨之調整？

月盤逐月調價已貼近國際行情，原則上不予追溯。

季盤制度維持，未來將秉持客我風險分攤之公平夥伙精神執行。

四、其他說明

1.未來若國際局勢變化趨於穩定，中鋼是否會再考慮回復季盤？

本公司在設計月盤時已考量各產業需求，且月盤乃為目前國際大勢所趨，除非趨勢另有重大變化，否則本公司將持續月盤制度。