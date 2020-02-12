網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

電商Yahoo奇摩旗下Yahoo拍賣，日前驚傳將歇業，在臉書等社群網站引起討論。Yahoo台灣今（12）日澄清，該訊息為Yahoo香港營運發展調整公告，台灣Yahoo拍賣營運一切正常，並將持續優化消費體驗，讓買賣雙方交易更有樂趣。

香港Yahoo拍賣日前在其網頁上發出公告，宣布3月24日將停止上載和買賣，5月31日正式關閉，起初未表明是香港平台，一度引起外界誤解，未來全球Yahoo據點，僅剩日本和台灣有拍賣服務。Yahoo台灣除了表明拍賣業務將持續，同時也說，會因應網購族群消費習慣，提供更優質的服務、更多的網購優惠與多元行銷免運活動。

Yahoo拍賣2019年搶攻「新零售」，一口氣推出「粉絲通」及「都會送」兩大新功能，增強線上線下集客力，虛實整合提升品牌曝光及銷售，以翻轉商圈經濟。在持續創新優化平台和多元化特色商品的帶動下，2019年Yahoo拍賣賣家數年成長三成、商品量較前年翻倍成長，行動用戶與業績占比超過七成。

此外，Yahoo也表示，粉絲通服務免費提供賣家社群粉絲經營，除可一對多訊息溝通，並可無縫整合折扣碼推播設定，買賣溝通更即時，助攻營運。以2019年成績來看，平台商品越來越豐富、交易活絡，除了滿足更多買家購物的需求，並凸顯賣家對Yahoo拍賣的肯定。