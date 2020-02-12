熊貓外送員安全送餐示範遊行 訴求資方建立溝通管道
台北市美食外送司機產業工會籌備處今上午召開記者會，號召160名外送員到場響應，透過「安全送餐示範遊行」表達訴求，要求Foodpanda公司落實開放協商平台，正視外送員權益，以直接、迅速、有效率的溝通管道與工會溝通。
台北市美食外送司機產業工會籌備處發起人陳泓瑞表示，Foodpanda外送平台外送員成立因勞工權益問題，自發性上街罷工，雖然雙方透過台北市勞動局開協調會，但Foodpanda公司的回應沒有達到外送員訴求，過程中並未與外送員討論，結果不盡理想，仍有相當多外送員不滿，希望負責人方俊強先生出來協商，接下來會醞釀不定期「安全示範遊行」。
今遊行現場共有160位外送員響應，車上紛紛插上「行車安全示範」旗幟，車隊從Foodpanda總公司行徑民權東路至Foodpanda營運部。
有王姓外送員指出，公司一系列不合理制度，讓外送員薪水縮減至少三成，從8、9萬元薪資大幅滑落至5、6萬元，他們希望和公司反應也苦無管道，總是要不斷寄信，公司也愛回不回，嚴重損害外送員權益。
陳泓瑞指出，全台各地區外送員與台北市美食外送司機產業工會籌備處共同發起「外送員行車安全運動」，今起將於各地區發起不定時、不定區，確實地遵守交通規則，落實行車安全，包括車速限制40公里、不停人行道與紅線、合法停車等，可能造成「全台外送地區送餐延遲」問題，請顧客見解。
陳泓瑞強調，Foodpanda公司持續迴避「假承攬、真雇傭」的問題核心，除了外送員關注的酬勞、獎金、拒單等問題外，最大訴求是開啟對話平台，去解決這些紛雜的問題，完善溝通制度。
律師陳又新指出，Foodpanda公司對外送員既是承攬也是雇用，這是一個很大問題，當公司想縮減費用時，就主張雙方是承攬關係，不用付擔勞健保，但又片面決定報酬、外送員不接案就停權，稱雙方是雇用關係，大玩兩面手法相當不當，外送員身為個人，沒有條件與公司談判，成為平台業者欺壓外送員的管道，認為需透過工會制度去爭取，並保障外送員權益。
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