傳裁員三成 微風：年度進行內部人力組織調整

武漢肺炎疫情增溫之際，微風傳出裁減三成人力，微風今（12）日表示，依例年度進行內部人力組織調整，集團及新事業體持續拓展，持續招募更專業專精的人才，但對於是否裁減人力三成，不願正面回憶。

微風裁減人力的原因是什麼？有百貨人士分析，顯示這反應微風在2018和2019年的投資不佳，加上微風以信義區來說，業種多是低毛利的精品和餐飲，當日本與中國大陸精品崩盤時，一定會連帶受影響。

新光三越表示，目前人力狀況一切正常，百貨人士則表示，新光三越的汰換率低於一成。

遠百提到，人力經過「數位轉型」後都已效率增加，所以沒有汰換人力的想法；SOGO也表示人力都正常，沒有汰換率的問題。