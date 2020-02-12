台肥黃耀興 今接任董座

台肥昨（11）日公告農委會法人代表換人，上周五（7日）原公告改委由農委會副主委陳添壽擔任，昨天則公告法人代表由台肥總經理黃耀興出任，今天生效，亦即黃耀興將出任董事長。

台肥預計今天舉行臨時董事會推舉新任董事長，按照過去慣例，均由農委會法人代表擔任。台肥7日公告，農委會法人代表指派農委會副主委陳添壽擔任公股董事；昨天卻重新報請行政院同意，改由黃耀興接任。

農委會指出，更換公股董事，是考量近期新冠肺炎疫情升溫，因應全球疫情可能帶來的影響，為強化我國在國際漁業組織的參與及協調，確保漁民在國際海域的作業權利及保障，需要嫻熟漁業事務的陳添壽統籌相關業務，因此改派黃耀興接任。

農委會強調，黃耀興在台肥從基層做起，業務嫻熟且專業能力備受公司內外肯定，具備接任公股董事所需的公司治理專業，有助台肥永續經營及長遠發展。

台肥近年來每股純益多在2.5元至3.1元，每年現金股利約2.1元至2.2元；去年前三季稅後純益15.45億元，每股純益1.58元；去年全年營收129.41億元、年增6.3%。

台肥除肥料化工事業，土地資產更是市場亮點，目前南港C2開發案預計2023年完工；新竹土地也有不動產活化計畫。