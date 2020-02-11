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菲國禁止我國民前往 長榮宣布明起取消班次
新冠肺炎（武漢肺炎）延燒，菲律賓政府突然宣布禁止我國民入境菲國，因應菲律賓政府最新入境規範影響市場需求，長榮航空宣布，明（12）日起至2月18日部分往返菲律賓班機將做調整，除了往返台北－馬尼拉之BR277、BR278取消，其餘台北往返宿霧、馬尼拉的航班仍維持正常起降。
長榮航空表示，將提供持有前往菲律賓旅客辦理改、退票免收手續費的服務，旅客可於官網或洽長榮航空訂位票務中心辦理，經由旅行社購買的個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助。
長榮航空最新航班異動以及退改票規範，請旅客至該公司官網的「武漢新型冠狀病毒資訊專區」查詢。
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