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新冠肺炎重擊陸房市 春節前後銷售急凍

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
圖／本報資料照片

中國大陸新型冠狀病毒（武漢肺炎疫情延燒，資誠聯合會計師事務所今（11）日發布《新型冠狀病毒肺炎疫情對中國宏觀經濟影響》報告，分析疫情對陸經濟及產業影響，恐怕將致第1季消費品零售額減少5到6個百分點，春節前後一周房地產銷售資料接近零。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏認為，新冠肺炎疫情對於大陸不同產業將產生不同影響。大致而言，對旅遊、娛樂、飯店、航空、物流、勞動密集型製造業等將產生較大負面衝擊，而對製藥、電子商務、網路娛樂和保險等則會產生相對有利的影響。

以文化休閒及旅遊業為例，周建宏指出，依據2019年大陸春節期間旅遊收入規模推算，2020年因疫情帶給中國旅遊業的收入損失，預計超過5000億元人民幣，相當於第一季國內生產總值2%左右。

房地產業方面，周建宏表示，大陸多數城市售樓處已關閉，部分城市更是直接關閉網簽系統、建築工地已基本停工，土地拍賣暫緩，地產仲介也悉數停業，從2020年1月下旬開始，大部分開發商成交量相比往年春節期間暴跌95%，春節前後一周房地產銷售資料接近零。

外界關心製造業是否受到衝擊，資誠報告指出，今年疫情讓許多工廠停工時間延長，也讓淡季持續至3月，至少影響今年第1季製造業的生產進度，而拖累全年產量和銷售；不過總體而言，疫情對製造業的影響，相對於消費面的影響較小。

報告指出，大陸一般製造業已處於產能過剩狀態，以汽車業為例，2019年汽車銷售和產量都在下降，經銷商、製造商有大量庫存。由於延遲復工造成短時間停工停產，對企業實際影響相對有限。

報告認為，對基礎設施專案而言，一些專案開工可能會延遲，但這些專案在疫情過後會陸續開工，全年來看實質性影響也不大，甚至可能推動一些大型醫療基礎設施專案的新投資。

報告認為，新冠肺炎疫情對大陸經濟成長的衝擊將會非常明顯，多數國內外機構預估大陸第1季GDP可能會下降大約2個百分點，僅成長4%左右，剩下三季的增速將根據疫情結束時間逐步回升，全年GDP成長可望呈現出「V型」形態。

綜合國內外機構的主要分析預測結果，資誠預估，如果疫情在3月底或4月初進入收尾階段，今年中國四個季度的GDP可能分別為4.5%、5.0%、5.8%和5.7%，全年成長率將在5.2%至5.3%。

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