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陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

台微體去年營收2.09億元 年增235.6％

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

精於奈米藥物研發與商品化並專注於疼痛抑制、眼疾及癌症治療的台灣微脂體（4152），今(11)日公佈2019年營收為2.09億元（7百萬美元），與2018年度的0.62億元（2百萬美元）相比增加了235.6％。至於2019年的營業費用為10.3億（34.3百萬美元），與2018年度的9.8億元（32百萬美元）相比，增加了4.7％。2019年的淨損為8.08億元（27百萬美元），相較於2018年度的淨損為9.02億（29.5百萬美元），或2019年度每股淨損為12.32元（0.41美元），而2018年度每股淨損為14.37元（0.47美元）。

總經理葉志鴻表示，台微體不斷地努力與投入，在2019年有許多重要的收穫。不僅是TLC599和TLC590兩款疼痛管理產品在臨床試驗與製造開發上皆有重大的進展，在業務發展合作上也有重要的成績，更網羅多位具有豐富國際經驗的專業人才加入管理團隊，並在多場國際法人說明會以及盛名遠播的科學大會中發表優秀的試驗數據。

他表示，藉著這股持續的動力，期待在2020年實現更多的里程碑，包含完成『EXCELLENCE』樞紐性臨床試驗的收案以及取得TLC590二期臨床試驗的試驗結果，帶領台微體邁向以其非鴉片類藥物，減緩易上癮的鴉片類藥物之蔓延的最終目標。

台微體
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