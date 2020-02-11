資誠預估 大陸全年GDP成長率 5.2%至5.3%

中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒， 資誠今天發布《新型冠狀病毒肺炎疫情對中國宏觀經濟影響》報告，預估中國大陸全年GDP成長率將在5.2%至5.3%，呈現「V型」型態。不論天災或人禍都顯示跨國企業依賴單一供應鏈的風險，台商分散供應鏈時要重新思考稅務管理策略。

報告指出，短期來看，武漢肺炎疫情對中國經濟成長的衝擊將會非常明顯。綜合國內外機構的主要分析預測結果，中國大陸全年GDP成長可望呈現出「V型」形態。資誠預估，如果疫情在3月底或4月初進入收尾階段，今年中國大陸四個季度的GDP可能分別為4.5%、5.0%、5.8%和5.7%，全年成長率將在5.2%至5.3%。

報告分析，受疫情影響，2020年大陸春節消費大幅度減少，餐飲、飯店、旅遊、娛樂、交通等產業首當其衝，相關企業收入出現斷崖式下跌。總體來講，預估大陸第一季整體社會消費品零售額增速可能會放緩5-6個百分點。

2019年消費在中國GDP的占比大約為60%，成為經濟成長的第一驅動力。由於疫情影響，2020年消費對GDP成長的貢獻將出現大幅下降。許多企業無法按時開工，生產訂單被迫取消，投資也將相應減少。但因製造業原已產能過剩，總體上看，疫情對投資的影響相對較消費小，疫情甚至可能推動一些大型醫療基礎設施專案的新投資。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，武漢肺炎疫情對於中國不同產業將產生不同影響。大致而言，對旅遊、娛樂、飯店、航空、物流、勞動密集型製造業等將產生較大負面衝擊，而對製藥、電子商務、網路娛樂和保險等則會產生相對有利的影響。

面對武漢肺炎肆虐，台資企業在分散供應鏈的策略上應該有什麼樣的稅務管理考量? 資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，不論天災或人禍都點出跨國企業依賴單一供應鏈的風險，包括成本大增、交貨遲延、斷貨等。企業體認到人算不如天算，碎鏈的思維於焉成形。

段士良建議，在碎鏈時代下，企業應從以下個面向重新思考稅務管理策略。包括合理的利潤分配及適當運用當地租稅優惠、有效率的控股架構、合資與併購，以及避免雙重或多重課稅。