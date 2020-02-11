快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫大作戰！新光三越每天閉店後 全館排換空氣

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
新光三越表示，娃娃車使用前後皆消毒。業者／提供

防疫非常時期，新光三越表示，全力配合政府，落實各項政策；新光三越於年前第一時間啟動安控防疫機制，全面確保環境清潔強化時時消毒，及強化人員自主管理為首要任務。

針對顧客服務的強化措施，新光三越全面提升顧客6大接觸點、15項公共設施落實「時時消毒擦拭」，全館環境提升為「週週消毒」，更透過「日日排換氣」，各店每天於閉店後進行全館排換空氣。

此外，因應宣導「勤洗手」重要防疫關鍵，更增加設置比平時多一倍、達220台感應式手部消毒器，於各店重要出入口及餐飲樓層方便顧客消毒手部，全台更有80%洗手間自動感應水龍頭貼心提供溫水，並搭配抗菌洗手泡沫。

針對各項顧客接觸性商品，新光三越也特別規劃防護作為，並請品牌專櫃共同落實執行。包括全台超過400家專櫃配合於顧客試衣時，專櫃人員將提供顧客拋棄式頭套，並全面撤除原可重複使用之頭套，以提供衛生安全的試衣環境與服務。

顧客於家電區試用美容儀器、眼部按摩器等接觸性商品前後，或於試戴飾品或耳機等接觸性商品後，專櫃人員也將於顧客每次使用後以酒精清潔與消毒擦拭。

12家新光三越超市逾300台手推車及1,500個購物籃將於顧客結帳（使用）後，由收銀人員使用酒精消毒擦拭並歸回置放處；服務台近600台娃娃車及輪椅設備，在提供顧客使用前後將強化全車消毒擦拭，服務台人員在服務過程中若有碰觸到顧客的手機，將於服務完成後主動提供酒精予顧客消毒擦拭手機。

公共護膚室內，顧客常接觸之物品將於每次服務顧客前後以酒精消毒擦拭﹔提供顧客相關服務的哺集乳室及醫務室，也將每小時以酒精消毒擦拭、環境清潔等。

新光三越
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

影／消毒用酒精、漂白水 用途大不同

桃園議員陳治文提供服務處場地 方便民眾購買防疫酒精

DIY茶樹精油抗菌又護手 雲林老人自主抗疫有撇步

影／防疫不缺席！宸鼎生科加碼捐贈消毒用酒精

相關新聞

因疫情影響？台肥董座人事案「前兩天」才決定翻盤

台肥明天將召開臨時董事會，原本將推派農委會副主委陳添壽擔任新任董事長，但農委會今下午突發出新聞稿指出，將改由台肥現任總經...

防疫大作戰！新光三越每天閉店後 全館排換空氣

防疫非常時期，新光三越表示，全力配合政府，落實各項政策；新光三越於年前第一時間啟動安控防疫機制，全面確保環境清潔強化時時...

經濟解析／疫情延燒 解決航線停飛要靠經濟利益

2019新型冠狀病毒疫情不斷延燒，在航線停飛、旅客擔心被感染暫停出遊下，航空、觀光業可說是受創最重的「慘」業，更讓兩大業...

菲國禁止我國民前往 長榮宣布明起取消班次

新冠肺炎（武漢肺炎）延燒，菲律賓政府突然宣布禁止我國民入境菲國，因應菲律賓政府最新入境規範影響市場需求，長榮航空宣布，明...

新冠肺炎打亂全球航線 台灣航空業、旅遊業叫苦

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，也衝擊航空、觀光旅遊業，除了前往中國大陸的旅行團都被迫取消，東北亞旅遊團和國內旅遊也減少三成...

資誠預估 大陸全年GDP成長率 5.2%至5.3%

中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒， 資誠今天發布《新型冠狀病毒肺炎疫情對中國宏觀經濟影響》報告，預估中國大陸...

宏亞子公司上海禮坊貿易 將延長復工

宏亞（1236）今（11）日代持股100%大陸子公司上海禮坊貿易，公告延長復工時間。宏亞表示，公司的大陸子公司上海禮坊貿...

大轉彎！陳添壽接任台肥董座生變 改總經理黃耀興接任

台肥將在明天召開臨時董事會，屆時將會推派新任的台肥董事長，原指派農委會副主委陳添壽擔任台肥公股董事，臨時生變，改由台肥總...

中國復工一延再延 決進口填補內需

武漢肺炎擴散使得中國年後的開工期一延再延！國務院9日強調，唯有涉及「重要國計民生」的企業才得以在10日先復工，例如交通物流、醫療物資等產業，另外，因應國內產能不足，國務院商務部決定增加進口民生物資。

宣捷製藥積極投入新藥

宣捷生技集團旗下的宣捷製藥，宣捷細胞生物製藥由臍帶間質幹細胞所研發的新藥UMC119-06，其用於治療急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome，ARDS），先後通過衛福部及美國食品藥物管理局（FDA）核准可進行臨床一期試驗，成為全台唯一研發中新藥，被核准執行治療急性和慢性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司。

上銀蘇州廠開工 營運看升

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技昨（10）日宣布大陸蘇州廠正式復工，生產線逐步恢復生產，法人表示，由於復工申請相當順利，減輕對公司影響，預期上銀營運可望在第2季回升。

寶鋼開平盤 穩市場信心

中國大陸龍頭鋼廠寶鋼昨（10）日開出3月盤價，全面持平，以穩定市場信心。中鋼預計下旬開出的4月與第2季綜合廠盤，熱軋新價每公噸將調高30美元左右，將是中鋼廠盤一年來首見上漲，顯示看好下一波鋼鐵榮景。

熱門新聞

咖啡跨店寄杯 小七參戰

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

國巨MLCC報價 大漲三成

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

專家示警：大陸若斷鏈 台韓越首當其衝

急轉直下 3月自行車展確定取消

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。