防疫大作戰！新光三越每天閉店後 全館排換空氣

防疫非常時期，新光三越表示，全力配合政府，落實各項政策；新光三越於年前第一時間啟動安控防疫機制，全面確保環境清潔強化時時消毒，及強化人員自主管理為首要任務。

針對顧客服務的強化措施，新光三越全面提升顧客6大接觸點、15項公共設施落實「時時消毒擦拭」，全館環境提升為「週週消毒」，更透過「日日排換氣」，各店每天於閉店後進行全館排換空氣。

此外，因應宣導「勤洗手」重要防疫關鍵，更增加設置比平時多一倍、達220台感應式手部消毒器，於各店重要出入口及餐飲樓層方便顧客消毒手部，全台更有80%洗手間自動感應水龍頭貼心提供溫水，並搭配抗菌洗手泡沫。

針對各項顧客接觸性商品，新光三越也特別規劃防護作為，並請品牌專櫃共同落實執行。包括全台超過400家專櫃配合於顧客試衣時，專櫃人員將提供顧客拋棄式頭套，並全面撤除原可重複使用之頭套，以提供衛生安全的試衣環境與服務。

顧客於家電區試用美容儀器、眼部按摩器等接觸性商品前後，或於試戴飾品或耳機等接觸性商品後，專櫃人員也將於顧客每次使用後以酒精清潔與消毒擦拭。

12家新光三越超市逾300台手推車及1,500個購物籃將於顧客結帳（使用）後，由收銀人員使用酒精消毒擦拭並歸回置放處；服務台近600台娃娃車及輪椅設備，在提供顧客使用前後將強化全車消毒擦拭，服務台人員在服務過程中若有碰觸到顧客的手機，將於服務完成後主動提供酒精予顧客消毒擦拭手機。

公共護膚室內，顧客常接觸之物品將於每次服務顧客前後以酒精消毒擦拭﹔提供顧客相關服務的哺集乳室及醫務室，也將每小時以酒精消毒擦拭、環境清潔等。