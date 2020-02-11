經濟解析／疫情延燒 解決航線停飛要靠經濟利益

2019新型冠狀病毒疫情不斷延燒，在航線停飛、旅客擔心被感染暫停出遊下，航空、觀光業可說是受創最重的「慘」業，更讓兩大業者措手不及的是，不知道某個國家會何時突然宣布禁止飛航，義大利如此、菲律賓也是如此，而越南則是在短短的四小時內獲得重大轉圜，其原因在於現實的經濟利益，而不是我外交斡旋成功。

據指出，越南在2月1日下午3時多，突然發布禁令，包括中國大陸、台灣、香港、澳門的航班均不得飛航，致使多架班機無法起飛，長榮航空客機還被迫中途折返桃園，一時之間，航空公司和旅行社都慌了手腳，面對眾多旅客的輸運不知如何應對。

站在第一線的外交部門，對於越南政府突如其來的禁令，也是一陣錯愕，雖然趕忙透過各種外交管道溝通，但都沒有成效，狀況與義大利一樣，對方對於暫時停航的禁令並未改變。

熟悉內情人士透露，越南政府發布禁飛令後，傷的不只是台灣的航空公司、旅行社，越南的越南航空、越捷航空、越竹航空和當地觀光相關業者，同樣大失血，尤其近兩年越籍航空業者飛航的班次比我國籍航空要多，一但停航便是兩敗俱傷，尤其禁令發布時，越南及航空公司還有七、八架客機停在桃園機場不得動彈。

經旅行社業者透過管道與越南、越捷航空高層取得聯繫，陳述停航對雙方將造成極嚴重的損害，以及目前台灣防疫措施做得很好，也沒有社區感染問題，不應列入禁飛名單，希望兩大越籍航空協助向越南政府爭取。最後在越籍航空的折衝下，短短四個小時就成功讓越南政府將禁令解除。

這次菲律賓將台灣與中國大陸、香港、澳門等兩岸四地人民一起列入禁止入境名單，但不限制航空公司飛航，外交部雖然也透過管道溝通，但中間缺少像越南有力的企業人士可以從中奔走，成效恐不如預期。