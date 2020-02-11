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捷流閥業1月營收2.14億 廠區分散策略添動能

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

捷流閥業 （4580） 今（11）日公布1月合併營收2.14億元，由於適逢傳統農曆新年休假期間使得工作天數減少，造成元月營收較去年同期減少9.11％。

捷流閥業表示，集團擁有多元領域工程技術之整合能力，有效滿足客戶廠務規劃及提供高品質的專業製程閥門系統解決方案，1月雖受到工作天數較少影響閥門產品出貨表現，但受惠石化業定期閥門產品的更換需求，及全球環保意識抬頭，國際海事組織（IMO）強化環保法規規範，包括推動壓艙水處理系統及限硫排放公約等，加上近年受到中美貿易戰、地緣政治衝突等因素，製造業風險意識提升帶動台灣、東南亞地區新廠擴建、產能擴增需求提升，挹注集團工業閥門產品良好接單環境。

捷流閥業指出，旗下中國蘇州廠已在2月10日經當地主管機關核准復工，中國與台灣等外地員工遵循政府規範進行14天自主隔離後陸續返回崗位，公司則會同步調配當地員工完成加工鑄件生產與協調供應廠商零部件出貨。

憑藉集團擁有中國蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等生產基地，且主要閥門產品研發、生產製造以台灣地區為主，其中，台灣地區生產基地營收比重約8成水準，可採取彈性調配生產出貨並提升台灣土城一、二廠產能以因應客戶訂單需求。

展望2020年第1季，雖適逢農曆新年、中國延長復工期間工作天數較少影響整體營收表現，捷流閥業營運重心仍持續擴大全球市占率穩步提升，拓展中國、美國地區石化、船舶業訂單需求、及工程業受惠廠商加速分散生產基地需求熱絡，有助於進一步推升整體接單動能。

另一方面，集團持續投入閥門產品技術研發、優化生產製造流程提升自動化生產比重、及桃園觀音鑄造廠逐步步入量產，有助穩定鑄件供應來源，發揮垂直整合效益，創造集團未來整體營運良好成長力道。

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