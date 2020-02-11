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新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

台郡兩岸可供產能逾75% 昆山廠春節迄今持續生產

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

觀察大陸新冠肺炎疫情的影響，台郡財務長熊雅士今日在法說會上提到，台郡在兩岸約有75%到80%可供營運產能，昆山廠一月到目前為止有一半約近五千人產能從春節迄今營運中，後續持續觀察產業上下游與交通運輸情況。

熊雅士說，疫情影響的因應上，台郡產能在大陸昆山與台灣高雄，加上高雄，兩岸可供營運產能75%到80%，且昆山廠也配合地方防疫進行，2月10日其餘員工也陸續返回工作崗位上。

同時，熊雅士說，台郡高雄廠在2019年就安排擴產與自動化布局，高雄產能的彈性生產，是台郡很好的運作籌碼，能持續優化高雄產品結構，一旦需求回復就能滿足客戶需求，也將能在產業恢復元氣後，快速脫穎而出爭取更多成長機會。

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