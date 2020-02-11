居家檢疫擅自離開檢疫場所 北市衛生局開罰不手軟

台北市政府衛生局今日表示，再次針對一名不遵守居家檢疫規定的外籍人士裁處1萬元罰緩，該外籍人士是2月3日自中國廣東搭機至桃園機場，居家檢疫自2月3日至2月17日解列，於今年2月8日21時，未配合居家檢疫，遭發現逕自離開居住所至樓梯間。

衛生局說，此案經台北市政府民政局提送台北市政府衛生局查證，核其行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，處新台幣1萬元罰鍰。衛生局已於2月10日開立裁處書。

衛生局再次呼籲，符合居家檢疫、居家隔離及自主健康管理之民眾，務必確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒（≧38℃）或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫。如違反規定者，將依傳染病防治法嚴正處理。