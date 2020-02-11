TBC攜手聯新國際醫療集團 打造健康保健室

台灣寬頻通訊（TBC）今（11）日宣布與聯新國際醫療集團跨界合作推出「HealthCare健康保健室」，聯新國際醫院配合醫療諮詢服務，讓客戶能透過雲端系統享有健康諮詢、綠色通道、雲端紀錄、數值分析和主動追蹤5大服務，不用出門就能輕鬆掌握全家人健康。

由於生物科技及醫學發達，加之大眾對養生保健觀念的普及，台灣不僅步入高齡社會，而是即將於八年後步入超高齡社會，隨之而來的居家長期照護普遍，以及遠距健康照護觀念盛行，透過「HealthCare健康保健室」雲端系統和行動裝置App的結合，客戶在家就可以遠端使用5大服務，不用擔心天氣、交通，甚或健康因素而無法進行健康諮詢。

聯新國際醫院（原名為壢新醫院）在桃園市平鎮區在地深耕20餘年，結合來自各大醫學中心的專業醫療服務團隊，提供民眾正確的醫療認知，以先進的醫療設備和豐沛的醫療資源，成為桃園地區數一數二的區域級教學醫院。而TBC在桃園地區有南桃園有線電視系統台，此次與聯新合作是先從桃園出發，未來將以該醫療諮詢合作模式，將醫療服務推及經營範圍內的集團分院。

TBC產品行銷執行副總裁黃信煒表示，有鑑於民眾越來越高的居家照護需求，對於平日子女忙於工作，無法隨時照顧之年長者，更需要遠端身體指數關懷照顧，本公司與聯新國際醫院合作，推出健康保健室的醫療諮詢服務，結合醫院軟硬體，透過App，將健康指數傳給醫院，再融入「人」的溫暖關懷，結合『家』的概念，由專業的醫護人員提供慢性病管理、遠距照護、疾病衛教、健康管理及轉介與就醫安排，讓年長者有家的溫暖照護服務。TBC也針對不同需求的客戶規劃不同的方案，未來將結合IP CAM居家防護，在家遠端關懷家人。

「HealthCare健康保健室」，提供「基礎型」和「健檢型」兩種方案。無論參加哪一種方案，都能享有好康回饋，包括：專業健管師24小時電話健康諮詢、四項價值3,500元的檢測：阻塞性睡眠呼吸中止症候群（OSAS）篩檢、極早期失智症篩檢、靜態足壓量測、醫學美容專業諮詢，以及500元的購買設備抵用券，同時還有綠色通道預約掛號，並能參加醫院每月舉辦之活力元氣講堂健康講座。

「基礎型」主要目的在於預防保健，提供24小時電話健康諮詢，平日還可透過手機App連到聯新國際醫院的健康管理師，將協調專責醫師提供諮詢建議，您的健康狀況可以隨時掌握。最超值的「健檢型」提供一次市價4,500元的全身健康檢查，檢驗內容包括約20類80項，客戶可以收到完善的健檢報告，由專業的醫護諮詢及每月的關懷追蹤，讓健康狀況隨時掌握。