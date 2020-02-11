中國復工一延再延 決進口填補內需

武漢肺炎擴散使得中國年後的開工期一延再延！國務院9日強調，唯有涉及「重要國計民生」的企業才得以在10日先復工，例如交通物流、醫療物資等產業，另外，因應國內產能不足，國務院商務部決定增加進口民生物資。

醫用物資廠先復工

根據《半島電視台》報導，在中國國務院宣布春節假期（原訂1月31日結束）延長之後，原本大多數的省份都預計在2月10日開工，但由於疫情持續擴散，大部分可以遠距工作的企業都要求員工在家工作，而需要員工實際操作的企業，只能試圖向地方政府申請復工。然而國務院強調，唯有涉及「重要國計民生」的企業才准許先復工，例如生產醫用物資的工廠。

「我的律師事務所已經延期開工4次了！」成都的一位律師感嘆。科技巨擘騰訊日前也宣布，將復工日期訂在17日，更有觀光旅遊業者通知員工3月15日再來上班。中國大部分的就業人口為「非正式就業」（例如建築業工人），大多仍處在停工狀態，許多勞工為了維持生計，迫切的想要回去工作。

對於不得不復工的企業來說，降低病毒傳播的機會是首要之務，許多企業不僅要求員工戴口罩，也規定員工必須錯開時間用餐，或盡量避免開會。國務院也建議，企業可讓員工在不同時間分批上班，以避免人潮過於集中。

希望增加進口量

《半島電視台》報導，國務院商務部市場體系建設司司長朱小良10日表示，現在沒有理由對國際貿易採取「干涉」的措施，希望各國充分合作，為國際貿易的正常開展創造便利條件。《半島電視台》分析，這代表中國政府希望增加「進口量」。

此外，中國央行也在日前調降利率，增進貨幣的流動性，10日更特別釋放資金給一般銀行，提供企業貸款以度過對抗疫情的這段期間。

【更多精采內容，詳見 】