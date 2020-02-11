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新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

新冠肺炎疫情衝擊 百貨防疫商品帶動成長穩住業績

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
大葉高島屋表示，詢問與購買精油的顧客數約較以往有多達一成比例，也有主顧客因此疫情購買不到酒精，則以精油替代作為消毒殺菌用，一次單筆採購金額就上萬元。 圖／大葉高島屋提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，農曆年後百貨公司逛街人潮明顯減少，各百貨業者繃緊神經執行防疫工作，不僅強化顧客接觸點時時消毒擦拭，全台新光三越更啟動「日日排換氣」機制，確保每天開店提供清新安全的空氣，力圖穩住業績。

百貨業者表示，目前各百貨來客數普遍下滑至少一成，但業績暫能撐住，主要是因防疫相關商品的熱銷所帶動，包括：空氣清淨機、保健食品、精油、水氧機以及消毒類別，如乾洗手、自動感應洗手機等，防疫商品帶動整體銷量成長初估約一成。

SOGO指出，受新冠肺炎影響，今年西洋情人節送禮清單大風吹。情人節往年以彩妝、化妝品、包包等商品最為熱賣，今年消費者對於防疫商品敏感度提高，針對抗菌消毒、手部清潔用品、居家香氛機等都有較高詢問度，算是另類的情人節防疫商品，其中香氛部分業績更是提升二成。

新光三越熱賣的防疫商品，則以空氣清淨機最受歡迎，其中又以具醫療級功能的更熱銷，排名第二的是除濕機，因為控制濕氣可以抑制黴菌等生長，詢問度也高，其它則是具有抗菌效果的香氛類產品。

Global Mall（環球購物中心）也坦言，對比去年春節後時段，來客數確實有些微衰退約5%，但業績尚維持6%成長，主要也是因防疫相關商品的熱銷所帶動，包括空氣清淨機、保健食品以及消毒類別，如乾洗手、自動感應洗手機等，防疫商品整體銷量成長約一成。

大葉高島屋則發現，抗菌消毒相關的清潔液原本顧客以往是1瓶1瓶購買，近日因疫情影響則是一套或者一組一組採購。

此外，大葉高島屋的保健食品類相關業績表現，更有約27%的成長，其中以維他命C最熱銷，以往主顧客定期購買一次1瓶，近日主顧客也表示為了加強自身抵抗力，一次採購8~10瓶，全家都吃。

同時，精油和水氧機也在這次疫情有了明顯的採購熱潮，大葉高島屋表示，詢問與購買精油的顧客數約較以往有多達一成比例，也有主顧客因此疫情購買不到酒精，則以精油替代作為消毒殺菌用，一次單筆採購金額就上萬元。

大葉高島屋 疫情
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