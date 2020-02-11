新竹縣「移居」、「人口成長」數 居縣市組之冠

新竹縣政府主計處長黃文琦根據內政部統計報表，今（11）日在主管會報中分析竹縣108年人口統計指標表示，在淨遷入人數以及人口增加數、人口成長率，新竹縣都是縣市組最高，平均年齡39.34歲，則是全國第二年輕。

新竹縣長楊文科立即指示相關單位參考數據調整政策，他表示，過去竹縣因為科學園區、工業區提供大量就業機會，他上任後推動的產業三箭也擘畫出經濟繁景，未來招商引資會更賣力。

主計處表示，108年新竹縣淨遷入人數6,250人，是縣市組第一名，在全國排名第4名，僅次於新北市、桃園市和台中市。6,923人的人口增加數及12.43%的人口成長率，也是縣市組最高，全國排名分別為第4、第2。

而全國平均年齡小於40歲的縣市前三名，依序是新竹市、新竹縣、桃園市。0~14歲幼年人口比率，新竹縣佔16.22%，僅次於新竹市，居全國第2高。至於65歲以上人口比率全國第4低，僅高於連江縣、桃園市和新竹市。

主計處也分析各鄉鎮人口指標，其中，竹北市在淨遷入人數、0~14歲人口比率都居13鄉鎮市之首；而尖石鄉0~14歲幼年人口比率居第二名、65歲以上人口比率僅多於竹北市為全縣第2低，顛覆了一般對偏鄉的看法。

竹縣府原民處長雲天寶分析，原鄉地區喝酒情形普遍，影響健康、影響工作，也讓年長人口比率變少。至於幼年人口比率高，他笑稱，是後山地居年輕人相對勤勞、山上娛樂少，大家努力增產報國所致。

楊文科表示，統計結果顯示新竹縣是樂齡宜居，年輕有朝氣的城市，公共政策方面，縣府將加強托嬰、育嬰、調整學區、整併部分學。另考量公園綠地的配置、關注長照、日照並合理規範社福補助，並努力引進更多產業，吸引更多年輕人移居新竹縣，對偏遠鄉鎮，也將以地方創生吸引年輕人進駐，縮小城鄉差距。