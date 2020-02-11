儒鴻不受延遲復工影響 亞系外資目標價上看485元

在新型冠狀病毒疫情（武漢肺炎）衝擊下，許多在中國設廠的廠商復工情況備受關注，亞系外資最新報告表示，儒鴻（1476） 在中國的生產為零，不受延遲恢復工作影響，預估今年第1季儒鴻營收將年增8%，重申強烈買進評等，目標價上看485元。

亞系外資表示，由於中國目前出現材料生產停產或物流混亂的情況，儒鴻越南及台灣廠的訂單份額出現成長的情況；由於中國占東南亞服裝製造商採購30~50%，儒鴻在中國的生產為零，因此不受延遲恢復工作影響，目前正在評估儒鴻可提供給客戶的能力。

亞系外資認為，可望看到儒鴻訂單收益增加的空間，預估儒鴻第1季營收將年增8%，較去年上半年年減2%、去年全年年增6%優，重申強烈買進評等，目標價上看485元。