影／又一大展延期 自行車展明年再辦

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，外貿協會主辦的五大展之一 「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」，原預定3月4日至7日舉行，今年不辦了，直接順延到明年。

貿協表示，兩展合計展出規模達5,000個攤位，是國際指標性的兩大運動產業展覽會，也是同類型展覽全球第二大規模，但近期國際間爆發新冠肺炎，嚴重衝擊國際衛生安全、國際交通運輸及經濟活動，為顧及參展廠商及買主參展效益及健康安全，貿協與台灣自行車輸出業同業公會討論後，決定將今年台北國際自行車展及體育用品展延期辦理。

貿協秘書長葉明水表示，自行車是台灣出口隱形冠軍，考量整體產業利益和台灣自行車產業形象，決定延後到明年舉辦，但調查顯示很多中小企業願意繼續參展，考慮中小企業需要舞台，需要拓展市場，今年5月14至16日針對有拓銷及採購需求的自行車及體育用品產業國內外參展商及買主，增辦「 Taipei Cycle+」& 「TaiSPO+」特展，於5月14日至16日在南港展覽館二館舉行。

上半年在台北舉辦的大型展覽中，目前僅台北國際書展、台北國際自行車展兩個大展延期；葉明水表示，仍有許多國內展會繼續舉行，展館方面會落實防疫措施。

葉明水說，3月的採購大會，原邀請85位國外重要買主來台，本有考慮取消，但仍有45家國際買主表示依舊會來台灣，加上九家願意透過視訊洽談 ，因此3月採購大會仍會依舊進行。另一個大型展，4月的汽車零配件展，也將會如期舉辦。