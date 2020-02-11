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久陽一月營收年減三成 運輸、環保新事業啟動

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

上櫃螺絲螺帽廠久陽（5011）一月營收為7,273萬元，年減35%。 久陽表示，一月營收因農曆春節工作天數減少，但本業表現依舊持穩。久陽進行多元化布局，拓展運輸、循環經濟及環保新事業，由於才剛起步，法人估目前營收貢獻尚不明顯，但公司認為，今年鋼鐵本業可望漸入佳境，全年營運展望審慎樂觀。

武漢新冠肺炎疫情延燒，久陽董事長孫正強指出，公司生產基地皆在台灣，目前營運不受影響。反之，若陸廠因停工導致產能無法順利開出，過去歐洲市場因陸廠削價競爭的情況，有望回到正軌，對台廠應是相對有利。未來隨市場需求升溫及鋼價走揚，業績可望逐步回溫。

久陽為擴大營運版圖，自去年起啟動多元佈局，像是去年第四季進軍運輸業，成立台鋼運輸。孫正強表示，初期以母公司台鋼集團內各企業的一般運輸需求為主，目前已承攬沛波、慶欣欣、易昇等公司的陸運業務，帶來穩定的營收貢獻。未來除了爭取春雨、榮剛等公司的運輸業務，也計劃申請特許營業許可，新增海運及空運承攬等營業項目。

另外，久陽今年初成立新的子公司台鋼環保，計畫興建爐渣處理廠，預計今年第二季正式營運。台鋼環保正在申請營業執照，初期鎖定集團內慶欣欣、易昇、榮剛等三家電爐煉鋼廠，收受其爐渣進行資源化再生處理。

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