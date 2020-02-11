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急轉直下 3月自行車展確定取消

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
外貿協會秘書長葉明水宣布取消今年自行車展。記者黃文奇／攝影

「台北國際自行車展」展出情況急轉直下，主辦單位外貿協會秘書長葉明水稍早宣布，原訂於今年3月初舉辦的自行車展確定取消，明年3月再辦。因此，貿協將於今年5月間增辦一個「自行車特展」，尋求一個最佳的替代方案，為台灣自行車產業打開窗口。

外貿協會主辦之「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」原訂於今(109)年3月4日-7日辦理，兩展合計展出規模達5,000個攤位，是國際指標性的兩大運動產業展覽會。貿協表示，取消大展損失不小，但是因應疫情不得不然的決定。

今年自行車展取消，貿協說，近期國際間爆發2019新型冠狀病毒，嚴重衝擊國際衛生安全、國際交通運輸及經濟活動，為顧及參展廠商及買主參展效益及健康安全，外貿協會與臺灣自行車輸出業同業公會討論後，決定將今年台北國際自行車展及體育用品展「延期辦理」。

雖面臨此波疫情挑戰，外貿協會將協助台灣企業渡過難關，仍會持續透過全球63個駐外單位駐地推廣各種經貿活動。

雖然主展取消，但2020年針對有拓銷及採購需求的自行車及體育用品產業國內外參展商及買主，外貿協會推出「Taipei Cycle+」& 「TaiSPO+」特展，於5月14日至16日在南港展覽館二館舉行。

「Taipei Cycle+」& 「TaiSPO+」特展由自行車展與體育用品產業聯名展出，以整體運動產業行銷為主軸，展出自行車整車、零組件、電動自行車及電機系統、健身器材、運動服飾及人身部品、智慧運動、運動服務、球類及戶外用品、水上用品等完整產業鏈。

為期三天之展期將採線上線下服務形式(如安排1對1洽談會、視訊洽談、數位直播、線上展覽等)，服務仍有意願參展的中小企業及仍表達來台採購意願之國際買主。

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