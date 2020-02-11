立凱電元月營收與去年相當 展現成長態勢

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）昨（10）日公布元月營收與去年同期相當，立凱電表示，公司持續出貨給客戶小量試產，在磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢成形之下，今年汽車啟停電池與大型儲能電池客戶預計將陸續進入量產，公司將可穩定供貨。

立凱-KY元月營收為1,855萬元，年減僅3.6%，與去年同期相當。該公司表示，立凱電主要生產基地在桃園，客戶也以國際客戶為主，受新型冠狀病毒疫情影響有限。

立凱-KY近期配合政府防疫措施並兼顧產能，員工只要有「防疫照顧假」需求，可選擇在家上班，期間自2月4日至2月27日共18天，公司將給予全薪，員工可安心兼顧工作與照顧家中孩童。

環保意識與政策鼓勵，推動綠能環保汽車銷售，其中汽車搭載啟停系統已成主流，在各方比較之下，鋰鐵電池能量密度高、電池壽命長、充放電速率快、安全性高等均勝出目前大量使用的鉛酸電池，由於鋰鐵電池價格甜蜜點已現，取代鉛酸電池的趨勢自去年起開始成形。

立凱電與日韓知名電池大廠合作，搶先攻佔國際市場，公司目前小量供應客戶試產，去年營收即大幅成長1.5倍，今年仍將持續拓展國際市場，奠定公司的全球領導地位。

據日本電池大廠公開發表的中期發展計畫，電池在綠色能源新市場的增長下，在汽車啟停系統12V電池及工業用電池，鋰電池取代鉛酸電池的市場將是該公司業務增長的驅動力。立凱電可產出保固10年的磷酸鐵鋰電池正極材料，是國際上少數擁有專利佈局的供應商，與日韓大廠的合作，將為立凱電的市占率再下一城。