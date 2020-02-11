17年來第一次 自行車展延期影響2萬人
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，貿協主辦五大展之一、預計3月初舉行的「自行車展」確定延期，這也是今年貿協主辦展中，首個延期的大展。另外，3月下旬舉行的「印尼台灣形象展」，也確定將延至下半年。
國際產業大展是台灣貿易的窗口，而貿易是台灣經濟命脈所繫，此次台北國際自行車大展延期，以去年展覽規模估算，這次影響廠商、買主、參觀人數等，應超過2萬人。
貿協主辦的自行車展「2020台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」，是全球第二大自行車展，也是貿協歷年主辦的國際大展中，歷年規模第四大的展，僅次於台北國際電腦展、工具機展、食品展，換言之，就是台灣第四大展。
台北國際自行車展歷年都與「台北國際體育用品展（TaiSPO）」共同舉辦，原分別預計3月4日、3月5日開展，但在新冠肺炎疫情干擾下，貿協綜合參展廠商、國際買主等意見，今（11）日午間會正式對外說明。
今年3月舉行的國際自行車展參展攤位數上看3,800個、參展廠商1,250家，參展規模為歷年最大，年成長17％。由於疫情不明、變數仍多，考量多項因素，貿協昨日晚間緊急號召一級主管、有關單位磋商，並由駐外單位聯繫買主，彙整各路意見，最後做出「延期展覽」的決定。
值得注意的是，今年上半年在台北舉辦的大型展覽中，僅有台北國際書展、台北國際自行車展兩個大展延期，此外，多數展覽均如期舉行。
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