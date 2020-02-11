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信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

百貨防疫消毒只是基本款 全台新光三越「日日排換氣」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
專櫃試用接觸性試用品前後皆消毒。 圖／新光三越提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未歇，正值防疫非常時期，人來人往的百貨公司也紛紛啟動安控防疫機制，希望留住逛街人潮，而除了強化顧客接觸點時時消毒擦拭外，新光三越更啟動「日日排換氣」機制，各店每天於閉店後進行全館排換空氣，確保每天開店提供顧客清新安全的空氣。

新光三越表示，防疫「從小處做起」，亦加強增設手部消毒器、洗手檯貼心提供溫水、試衣改用拋棄式頭套等。

新光三越進一步指出，包括：載客設施（電梯）、衛生間、用餐環境、貴賓中心（VIP室）、出入口設備（停車場）、醫護室（哺集乳室）是顧客的六大接觸點，亦是強化防疫的地方。

此外，新光三越也特別針對15項公共設施落實「時時消毒擦拭」，全館環境提升為「週週消毒」，且「日日排換氣」。

同時，因應宣導「勤洗手」重要防疫關鍵，新光三越還增加設置比平時多一倍、達220台感應式手部消毒器，於各店重要出入口及餐飲樓層方便顧客消毒手部，全台更有80%洗手間的自動感應水龍頭貼心提供溫水，並搭配抗菌洗手泡沫，鼓勵民眾勤洗手，做好防護基本功。

另，新光三越也針對各項顧客接觸性商品，特別規劃細膩的防護作為，並請品牌專櫃共同落實執行。

包括全台超過400家專櫃配合於顧客試衣時，專櫃人員將提供顧客拋棄式頭套，並全面撤除原可重複使用之頭套，以提供衛生安全的試衣環境與服務；顧客於家電區試用美容儀器、眼部按摩器等接觸性商品前後，或於試戴飾品或耳機等接觸性商品後，專櫃人員也將於顧客每次使用後以酒精清潔與消毒擦拭。

12家新光三越超市逾300台手推車及1500個購物籃將於顧客結帳（使用）後，由收銀人員使用酒精消毒擦拭並歸回置放處；服務台近600台娃娃車及輪椅設備，在提供顧客使用前後將強化全車消毒擦拭，服務台人員在服務過程中若有碰觸到顧客的手機，將於服務完成後主動提供酒精予顧客消毒擦拭手機；於公共護膚室內，顧客常接觸的物品將於每次服務顧客前後以酒精消毒擦拭﹔提供顧客相關服務的哺集乳室及醫務室，也將每小時以酒精消毒擦拭、環境清潔等。

哺集乳室使用前後皆消毒。 圖／新光三越提供
超市手推車使用前後皆消毒。 圖／新光三越提供

新光三越 武漢肺炎
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