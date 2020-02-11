百貨防疫消毒只是基本款 全台新光三越「日日排換氣」

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未歇，正值防疫非常時期，人來人往的百貨公司也紛紛啟動安控防疫機制，希望留住逛街人潮，而除了強化顧客接觸點時時消毒擦拭外，新光三越更啟動「日日排換氣」機制，各店每天於閉店後進行全館排換空氣，確保每天開店提供顧客清新安全的空氣。

新光三越表示，防疫「從小處做起」，亦加強增設手部消毒器、洗手檯貼心提供溫水、試衣改用拋棄式頭套等。

新光三越進一步指出，包括：載客設施（電梯）、衛生間、用餐環境、貴賓中心（VIP室）、出入口設備（停車場）、醫護室（哺集乳室）是顧客的六大接觸點，亦是強化防疫的地方。

此外，新光三越也特別針對15項公共設施落實「時時消毒擦拭」，全館環境提升為「週週消毒」，且「日日排換氣」。

同時，因應宣導「勤洗手」重要防疫關鍵，新光三越還增加設置比平時多一倍、達220台感應式手部消毒器，於各店重要出入口及餐飲樓層方便顧客消毒手部，全台更有80%洗手間的自動感應水龍頭貼心提供溫水，並搭配抗菌洗手泡沫，鼓勵民眾勤洗手，做好防護基本功。

另，新光三越也針對各項顧客接觸性商品，特別規劃細膩的防護作為，並請品牌專櫃共同落實執行。

包括全台超過400家專櫃配合於顧客試衣時，專櫃人員將提供顧客拋棄式頭套，並全面撤除原可重複使用之頭套，以提供衛生安全的試衣環境與服務；顧客於家電區試用美容儀器、眼部按摩器等接觸性商品前後，或於試戴飾品或耳機等接觸性商品後，專櫃人員也將於顧客每次使用後以酒精清潔與消毒擦拭。