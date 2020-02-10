大魯閣1月營收年增13.9% 運動休閒朝輕資產重方向調整

大魯閣（1432）10日公告1月營收，年增13.97%，除了部分受益於元旦假期及農曆春節連假之外，亦因大魯閣實業自今年開春以來，持續朝核心運動休閒事業，以「輕資產重經營」方向調整，並陸續開出中壢健身房、汐止健身房及棒壘球打擊場嘉義館，但因1月後期因武漢肺炎影響，使來客數下降，部份事業體業績表現不如預期。

大魯閣表示，過去一年積極整頓旗下事業體，進行財務架構調整，現況財務體質穩健；為因應武漢肺炎，除了營業現場積極進行防疫準備以外，大魯閣同時包含棒壘球打擊場等健身服務業、購物中心與親子兒童的遊戲愛樂園等事業範疇而言，影響相對於掌握中。

惟上海基創公司及其營運據點，復工時間將配合當地政府延遲復工政策而進行適當調整；後續將持續關注武漢肺炎疫情發展並配合政府相關部門防疫措施，若有需要將不排除執行強度更高的防疫作為，以保障消費者安全。