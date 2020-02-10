受惠「郎世寧」傳世大作破億落槌 帝圖1月營收＋39.5%

經濟日報 / 記者何秀玲/即時報導
今年帝圖迎春拍賣受惠於「宋氏家族舊藏 郎世寧照盆孩兒圖」領銜傳世大作，以1.01億元破億落槌，拍出台灣拍賣場上書畫最高價紀錄、郎世寧台灣最高價紀錄、以及台灣首件拍賣過億書畫拍品。業者／提供

帝圖（6650）公告1月營收3,138.6萬元，年增39.5%，受惠於今年1月19日舉辦迎春拍賣會，拍賣落槌金額締造歷次拍賣會最高紀錄，驅動佣金收入再創新高，拍賣營運表現亮眼。

今年帝圖迎春拍賣受惠於「宋氏家族舊藏 郎世寧照盆孩兒圖」領銜傳世大作，以1.01億元破億落槌，拍出台灣拍賣場上書畫最高價紀錄、郎世寧台灣最高價紀錄、以及台灣首件拍賣過億書畫拍品。

帝圖在台灣徵集版圖自近現代書畫擴張至古代書畫，台灣生貨受到市場追捧，接連創下台灣拍賣新紀錄，公司徵件拍品具備市場競爭力之效益顯現，進而反映在拍賣營運表現。

近來由於帝圖拍賣會品牌多年累積以及台灣委託方藏品具備生貨優勢，適逢中港局勢動盪，公司在台灣吸納書畫藝術品委託銷售的機會提高。

帝圖將在今年4月19日舉辦2020春季拍賣會，不過因為近期有武漢肺炎影響，是否有可能停辦會延期？帝圖發言人劉家蓉表示，之後仍要觀察疫情發展，假設真的疫情嚴重，會思考延期，但不會停辦。

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