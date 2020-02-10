台玻：部分中國子公司已復工 未復工工廠已提復工申請
在中國布局深的台玻，因受武漢肺炎持續擴大影響，工廠復工進度也受到干擾；台玻表示，現在部分中國子公司已在今（10）日如期復工，部份中國子公司已配合當地政府政策提出復工申請，並已在審批中，接下來實際復工日將以當地主管機關核准為準；惟台玻強調，中國子公司之窯爐生產線為24小時生產，不受春節假期停工影響。
台玻指出，公司已成立防疫小組，持續密切注意當地疫情發展，並採取相關防疫應變措施，另外目前未復工工廠已提出復工申請，接下來將持續配合當地主管機關復工作業。
台玻表示，因延遲復工對公司營收影響程度為何，還要視疫情後續發展，以及客戶端復工情況而定。
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