歌林冷氣早販活動起跑 變頻系列新上市採R32環保冷媒

歌林冷氣早販活動起跑，強調變頻系列全新上市採用R32環保冷媒。

憶聲歌林表示，推出冷氣早販活動，消費者從即日起至4月30日間購買歌林指定機型冷氣，即可享電陶爐、不鏽鋼養生電鍋、DC風扇、鬆餅機好禮四選一活動。同時，歌林品牌正式推出全新變頻01系列，採用R32環保冷媒，預計能滿足更多消費者需求，擴大歌林空調商品市場佔有率。

歌林指出，商品以「環保」、「貼心」為設計發展主軸，希望能親近消費者生活，帶給他們更舒適的使用體驗。歌林冷氣商品今年趁勢推出全新變頻01系列，採用世界各國認可的R32環保冷媒，不只能大幅降低二氧化碳排放量，更獲得CSPF一級能效標章，環保又節能，對環境友善，與消費者一起守護台灣之美。

歌林強調，冷氣早販活動，鼓勵消費者提早購買冷氣，不只能避免天氣炎熱時，需要採購時的缺貨窘境，更可趁機搶好康、享優惠。