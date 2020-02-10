上洋搶佔市場商機 代理三菱重工空調早販提前起跑

上洋產業（6728）公布1月合併營收8,247萬元，年減19.4%，由於受限春節年假較去年提前至1月影響，上洋將銷售重心放至2月份開始衝刺。

上洋為了搶佔市場商機，三菱重工空調早販活動提前起跑，即日起到4月30日止，凡購買三菱重工家用、商用、VRF等指定機種，送精緻時尚家電，希望藉由這波促銷，為今年開出營運紅盤。

上洋執行長吳國華表示，自2016年代理三菱重工空調以來，將40年商用洗衣市場的專業經驗與服務精神導入家用空調市場經營備受肯定，爾後陸續引進商用及VRF等空調系列，自行培養售後服務技術團隊，縝密布局全台經銷網絡，經銷夥伴至今已成長超過15倍，深獲三菱重工空調原廠與消費者信賴與認同。

以三菱重工空調的產品優勢來看，家用、商用、VRF等產品啟動特定模式，15分鐘即可快速達到指定溫度，冷/暖房速度優於許多同業；部分機型送風距離達20米，領先業界，特別適合台灣家庭普遍的客廳結合餐廳之長型空間。

近期受武漢肺炎疫情衝擊，各行各業陸續受創，然空調屬剛性需求，相較零售業或民生消費品，市場需求較穩定。其中，家用空調設備需求多數在年前已進入採購及洽談流程；商用空調與VRF為長期洽談專案，受到特定時期突發事件之影響更小。