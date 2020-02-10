映泰：中國子公司員工返廠困難 將機動調整訂單生產

1111人力銀行今（10）日公布「2019年度薪資調查」，「建築營造/不動產相關」從業人員的起薪突破3萬5000元的關卡，達到3萬5212元稱霸；平均薪資（月經常性薪資）提高方面，提升最多的產業是「運輸物流/倉儲/貿易」，從業人員平均每個月可以比前一年多領1631元，受惠於電商和美食外送紅火，雇主願意以較高薪水聘雇司機。

2020-02-10 14:35