映泰：中國子公司員工返廠困難 將機動調整訂單生產
板卡廠映泰（2399）今（10）日公告，受新型冠狀病毒疫情影響，大陸子公司因交通問題員工返廠困難，將依實際人力配合客戶訂單機動調整營運。
映泰指出，受新型冠狀病毒疫情影響，大陸子公司配合所在地政府春節復工時間原訂為2月10日，目前東莞市中一合金科技有限公司於2月10日如期復工，惟因交通問題員工返廠困難，將依實際人力配合客戶訂單機動調整營運。
映泰表示，另東莞映宇技術諮詢有限公司及宏人仁醫醫療器械設備（東莞）有限公司復工日延期，實際復工日以當地主管機關核准為準。
因應復工延遲，映泰將與供應商及客戶密切聯繫、調整進出貨時間。同時，密切注意當地疫情，並配合當地政府防疫工作。並加強員工防疫知識宣導，進行每日員工健康自主檢查及回報。
針對營運影響，映泰表示，因武漢肺炎疫情工作天數減少，將影響本公司營收結果，實際影響程度仍需視疫情後續發展及復工日期而定。
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