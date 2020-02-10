建築業創5年新高 起薪35212元稱霸

「2019年起薪，建築業以35212元稱霸！」建築營造／不動產相關從業人員的起薪，突破3萬5千元關卡，更因成長幅度超前，成為起薪最高的產業。1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，2019年全國不動產經紀業年增率20.2%，房市加溫，自然也帶動其薪資成長。

建築營造起薪稱霸

何啟聖表示，建築營造／不動產相關從業人員的起薪35212元，超越了電子科技／資訊／軟體／半導體業成為第一名，並且創下5年來新高；其次是電子科技產業，35073元；接著是金融投顧／保險相關，34739元。

根據過去1年調查發現，建築營造／不動產房屋移轉超過30萬筆，市值達500多億，成長的幅度超過了20%，對此，何啟聖認為，這是比較亮眼的地方。他說，被視為房地產景氣榮枯指標的「全台買賣移轉棟數」，從2016年起就逐漸升溫，2018一整年，全國建物買賣移轉棟數衝破30萬棟，為5年來新高。

年後轉職潮延滯

參考主計處的國情統計通報，2019年1至10月全國不動產經紀業累計銷售額達到527億，年增率20.2%，房市加溫，自然也帶動相關從業人員的薪資成長。

何啟聖指出，年後轉職潮的確受到武漢肺炎影響，出現了延遲的現象。他表示，過去過完年後很多職缺都會開始釋出，可是今年受到武漢肺炎的影響，很多的上班族，寧願晚一點去找工作；另外，廠商的部分，也延後徵才，因此，現階段徵才有一些停滯的現象。

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