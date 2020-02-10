疫情影響經濟 星展：對台韓越衝擊最嚴重

針對新冠肺炎星展銀行今天表示，台灣、南韓和越南也面臨較大的壓力，台灣2020年經濟成長的預估2.3%，已經因應武漢肺炎疫情的影響而調整 ；南韓2020年的成長率可能會低於目前預估的2.4%。

星展表示，觀察地區供應鏈，中國大陸主要從南韓、日本和台灣進口中間產品。另一方面，大陸製造的中間產品主要出口目的地則是南韓和日本，其次為印度和越南。

台灣和南韓將中間產品出口至大陸的依賴程度最高，超過40%的相關出口產品目的為大陸，越南對於來自大陸的中間產品依賴程度較高，超過30%的中間產品進口來源為中國。

本次流行病對經濟活動的影響可能會對亞洲地區帶來負面的外溢效應，全球紡織和電子產業最容易受到大陸供應鏈中斷的影響。無論是下游延後生產，還是上游原料供應短缺，台灣、南韓和越南受到的衝擊將最為嚴重。

星展表示，疫情爆發也檢驗中國政府的危機管理能力，引發全球對中國公共治理、醫療基礎設施、大眾傳播、環境保護和其它相關問題的關注。長期而言，關鍵問題在於外國投資人對大陸經濟成長可持續性的信心是否會受到影響，可能會導致在大陸的跨國公司重新布局其供應鏈。

過去幾年受到中美貿易戰的影響，一些跨國公司已經開始將生產基地從大陸轉移到越南和台灣等鄰近國家，此多元布局供應鏈的趨勢也許會進一步深化。