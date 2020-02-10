快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

疫情影響經濟 星展：對台韓越衝擊最嚴重

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

針對新冠肺炎星展銀行今天表示，台灣、南韓和越南也面臨較大的壓力，台灣2020年經濟成長的預估2.3%，已經因應武漢肺炎疫情的影響而調整 ；南韓2020年的成長率可能會低於目前預估的2.4%。

星展表示，觀察地區供應鏈，中國大陸主要從南韓、日本和台灣進口中間產品。另一方面，大陸製造的中間產品主要出口目的地則是南韓和日本，其次為印度和越南。

台灣和南韓將中間產品出口至大陸的依賴程度最高，超過40%的相關出口產品目的為大陸，越南對於來自大陸的中間產品依賴程度較高，超過30%的中間產品進口來源為中國。

本次流行病對經濟活動的影響可能會對亞洲地區帶來負面的外溢效應，全球紡織和電子產業最容易受到大陸供應鏈中斷的影響。無論是下游延後生產，還是上游原料供應短缺，台灣、南韓和越南受到的衝擊將最為嚴重。

星展表示，疫情爆發也檢驗中國政府的危機管理能力，引發全球對中國公共治理、醫療基礎設施、大眾傳播、環境保護和其它相關問題的關注。長期而言，關鍵問題在於外國投資人對大陸經濟成長可持續性的信心是否會受到影響，可能會導致在大陸的跨國公司重新布局其供應鏈。

過去幾年受到中美貿易戰的影響，一些跨國公司已經開始將生產基地從大陸轉移到越南和台灣等鄰近國家，此多元布局供應鏈的趨勢也許會進一步深化。

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

奧斯卡／南韓「寄生上流」首獲最佳國際電影 緊追李安紀錄

大陸軍機擾台 蔡總統：沒意義，他們要忙的事很多

大陸今復工 民怨：沒有口罩 為何要上班

奧斯卡／南韓電影首獲獎 「寄生上流」奪原著劇本

相關新聞

觀光業無薪假來了？ 五福：鼓勵員工預先排休

武漢肺炎疫情延燒、情況不明，持續重創觀光業，據悉，繼喜鴻開出「旅行社無薪假」第一槍之後，五福旅遊今（10）日也證實：因疫...

不再有逸散空汙 中鋼煤礦封閉儲存場16倉室明年底完工

中鋼煤礦露天堆置面積達29萬230平方公尺，因粒狀物逸散影響空氣品質，居民及環保團體多年來要求中鋼盡速完成煤礦封閉式儲存...

建築業創5年新高 起薪35212元稱霸

「2019年起薪，建築業以35212元稱霸！」建築營造／不動產相關從業人員的起薪，突破3萬5千元關卡，更因成長幅度超前，成為起薪最高的產業。1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，2019年全國不動產經紀業年增率20.2%，房市加溫，自然也帶動其薪資成長。

新冠肺炎重創觀光業！華領、華導收入歸零 去開計程車

新冠肺炎疫情持續延燒，嚴重衝擊觀光產業，由於各旅行社的中港澳團紛紛取消，使得不少華領、華導收入大受疫情影響，甚至歸0，去...

焦佑衡專訪／PSA華科航母領軍 搶5G商機

華新麗華集團PSA華科事業群董事長暨華新科董座焦佑衡表示，第五代行動通訊（5G）世代來臨，相關應用會把關鍵零組件廠商整合起來，PSA華科事業群也會致力於成本控管，讓這艘航空母艦發揮最大的效益，同時也將持續投入企業社會責任（CSR），回饋社會。

焦佑衡專訪／他，重誠信 眼光長遠

PSA華科事業群董事長焦佑衡是華新麗華集團創辦人焦廷標的三兒子，他帶領PSA華科事業群旗下企業衝鋒陷陣，連兩年營收破突破千億元，是焦家兄弟當中，業績表現最亮眼的企業家。

台塑化除菌神器 一「疫」成名

台塑化與日商日機裝（Nikkiso）合資成立的創新事業「福機裝」（NKFG），邁入新里程碑。福機裝開發出獨門的UV-LED殺菌技術，可瞬間破壞包括新型冠狀病毒在內的各種細菌、病毒，消毒力達99.99%，其消毒、除菌棒一發售就熱賣，成為台塑化轉投資事業另一個明日之星。

和泰、裕隆攻二手車 線上大PK

二手車交易夯，兩大車廠「線上」爭鋒。和泰車與裕隆兩大集團積極介入二手車市場交易，各自旗下的線上交易平台成為二手車新戰場，戰火一觸即發，牽動一年70萬輛的二手車交易量、近2,000億元的市場。

二手車市提升透明度 吸引買家

中古車市場規模大，卻難有明確行情，過去，在資訊不對稱的情況下，消費者買車僅能碰運氣，但在各大車廠自營中古車並積極介入後，二手車市的透明度大舉提升，消費者成為最大贏家、市場的餅也持續做大。

王文潮 扮超級推銷員

農曆年前的「台塑四寶」尾牙，已經退居台塑集團經營第二線的王文潮難得出席、而且場場必到，為的就是其一手主導的新事業福機裝（NKFG），親自當起超級推銷員。

UV-LED應用廣泛 涵蓋各產業

此次因為武漢肺炎意外爆紅的福機裝（NKFG）公司，是台塑化轉投資的祕密武器，旗下UV-LED技術應用產品除了除菌棒，還有淨水器、以及即將推出的抗菌掃地機器人，未來更將瞄準水處理、農業等各種工業應用，應用領域幾乎涵蓋各產業。

策略經營／劉揚偉…創造價值 維護鴻海DNA

鴻海董事長劉揚偉去年7月正式接棒以來，訂下轉型升級「Foxconn 3.0」的長期計畫，隨著鴻海集團啟動未來轉型升級發展計畫。鴻海創辦人郭台銘也讚譽劉揚偉，直言「匆促交棒給他，仍做得比我好」，鴻海股價也因價值浮現而漲上來。

熱門新聞

台塑化意外變身防疫概念股 1秒殺菌讓口罩重覆用

昆山上百家台商 獲准復工

特斯拉加碼生產 追單群創

台塑化除菌神器 一「疫」成名

太陽能料源叫缺 漲風蠢動

大陸供應鏈若中斷 台GDP恐下修

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。