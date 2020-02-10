觀光業無薪假來了？ 五福：鼓勵員工預先排休

武漢肺炎疫情延燒、情況不明，持續重創觀光業，據悉，繼喜鴻開出「旅行社無薪假」第一槍之後，五福旅遊今（10）日也證實：因疫情影響業務，「鼓勵」員工針對本（2）月即接下來的3、4月，提出休假計畫書。

五福強調，並沒有無薪假的規劃，公司只是鼓勵員工先行把積假排休，尤其是年度的特休假，以因應未來疫情過後，旅遊團可能爆量的問題。

不過，已經開始宣布放無薪假的喜鴻，於上周對內部發出公告，因武漢肺炎疫情衝擊業績，因此從即日起實施「輪班排休防疫假」制度，為期兩個月，包括產品部、業務部全體與部分行政人員，依工作狀況實施每周上班三天，輪班排休防疫假兩天，預計實施至3月底為止。

五福旅行社則因應目前武漢肺炎疫情影響業務，同時預估疫情結束後業務量會大幅度影響員工排定特休，因此鼓勵員工現階段先安排放特休假，並建議員工先以2、3、4月妥善安排特休假。