新冠肺炎重創觀光業！華領、華導收入歸零 去開計程車

新冠肺炎疫情持續延燒，嚴重衝擊觀光產業，由於各旅行社的中港澳團紛紛取消，使得不少華領、華導收入大受疫情影響，甚至歸0，去開計程車。

53歲的王先生已經擔任計程車司機近20年，即便年紀稍長但對旅遊業的憧憬不減反增，五年前為興趣重返校園在職進修，好不容易一年多前也考取證照，但由於他考取的是華領、華導，所以帶團受限僅能帶中港澳團，帶一團通常7~8天，約可獲得近2萬元的報酬，但農曆年前新冠肺炎肆虐，中港澳台觀光全面停擺，帶團數瞬間歸零，他只好又再回去開計程車。

目前王先生僅能靠小黃收入苦撐，但他也表示，現在大家防疫警覺高，路邊攔車的人大減，常開上一小時都載不到客人，現在只求疫情早日平息，觀光業才能逐漸復甦。