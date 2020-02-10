不再有逸散空汙 中鋼煤礦封閉儲存場16倉室明年底完工

中鋼煤礦露天堆置面積達29萬230平方公尺，因粒狀物逸散影響空氣品質，居民及環保團體多年來要求中鋼盡速完成煤礦封閉式儲存場，降低空汙疑慮。高雄市環保局依議會附帶決議，要求中鋼公司今年1月底前提出相關工程期程，預計110年12月31日前，完成16個倉室工程，112年12月31日前再完成18個倉室工程，將全部煤礦採密閉堆置。

環保局表示，近年來督促中鋼推動多項空汙改善措施，在煤礦物料堆置場部分，先設置堆置場防塵網，並要求堆置場每2小時自動灑水1次，降低粒狀物的逸散。中鋼去年12月20日已完成燒結礦封閉式工程，預估112年煤礦封閉式建築工程全部完工後，粒狀物逸散去除效率將由87.5%增加至98%。