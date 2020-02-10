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不再有逸散空汙 中鋼煤礦封閉儲存場16倉室明年底完工
中鋼煤礦露天堆置面積達29萬230平方公尺，因粒狀物逸散影響空氣品質，居民及環保團體多年來要求中鋼盡速完成煤礦封閉式儲存場，降低空汙疑慮。高雄市環保局依議會附帶決議，要求中鋼公司今年1月底前提出相關工程期程，預計110年12月31日前，完成16個倉室工程，112年12月31日前再完成18個倉室工程，將全部煤礦採密閉堆置。
環保局表示，近年來督促中鋼推動多項空汙改善措施，在煤礦物料堆置場部分，先設置堆置場防塵網，並要求堆置場每2小時自動灑水1次，降低粒狀物的逸散。中鋼去年12月20日已完成燒結礦封閉式工程，預估112年煤礦封閉式建築工程全部完工後，粒狀物逸散去除效率將由87.5%增加至98%。
環保局說，除了加強堆置場空汙防制措施，中鋼公司今年將執行第一熱軋鋼帶工場2號加熱爐及第一轉爐工場2號袋式集塵器更新工程，明年1號燒結製程也將增設脫硫防制設備，預計每年可減少粒狀物105公噸、硫氧化物804公噸及氮氧化物12公噸，將持續督促中鋼及其它國營事業加速完成各項汙染改善工程，早日達成PM2.5符合國家標準15微克／立方公尺（ug/m3）的目標。
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