陳冲：發行數位貨幣 央行面臨歷史抉擇

歐洲、日本、加拿大的央行，將於四月中旬，首次召開會議研究央行數位貨幣(CBDC)發行的協調及影響。新世代金融基金會董事長陳冲表示，央行自行發行數位貨幣，是科技進步的必然，但對現有金融體系，自然也有無比的衝擊，這全新金融風貌的規劃、設計及因應，都是央行須面對的課題。

陳冲指出，貨幣由「metal based」到「paper based」，將來自然可能轉為「software based」，希望央行未雨綢繆，當年智慧型手機還未問世，也沒有App，更沒有區塊鏈，純粹只是狂想，現在夢想卻已有可能成真。他建議央行研究數位貨幣發行，央行如技術成熟，全面發行數位貨幣會衍生一些社會問題，但可研究在何層次使用此一技術，以福國利民。

陳冲表示，現在科技環境較成熟，中國人民銀行近五年的努力，也可看出對數位人民幣的研究已近成熟，從各種跡象顯示，中國人行可能有望成為全球率先推出數位貨幣的央行，而銀行間的清算，以及小額支付可能最先成為CBDC的目標。隨著臉書在去年六月計劃發行Libra，這種不同於比特幣的穩定幣，雖遭各國央行監理機構的監管要求，致Libra進退維谷，但是已促使各國央行做好準備來回應這個新興趨勢，甚至研究本身的數位貨幣。

陳冲強調，各國政府自臉書Libra發表後，央行發行數位貨幣環境成熟，更是各國央行間爭相研究的主流趨勢，對法定數位貨幣不再顧慮於其隱憂而排斥，反而更加積極研究其可行性及優點，以克服其所憂慮的潛在問題。基於各國對CBDC陸續的研究成果，央行應有更堅實的考慮基礎。