繼台泥後 信大蘇州廠也延後到2月20日開工

武漢肺炎疫情持續延燒，繼台泥後，國內另一西進水泥廠信大（1109）今（9）日也宣布江蘇子公司復工時間將延後到2月20日。

信大今天公告表示，因應新型冠狀病毒疫情，為確保同仁健康和安全，子公司江蘇信寧新型建材，原配合所在地大陸江蘇省政府發布春節假期延至2月10日復工，但現在隨著疫情發展，將延遲至2月20日復工。開工延後對於公司營收、損益可能造成影響，實際復工日期視疫情後續發展再做適當調整。

信大強調，會持續密切關注當地武漢肺炎疫情及員工健康狀況，做好疫情防控，並採取相關措施杜絕疫情影響。

在此之前，國內水泥龍頭台泥上周四就先開出第一槍，宣布大陸多數工廠停工時間延後至2月16日，最快2月17日開工，比大陸各地政府規定的復工時間2月10日或13日更晚。

而亞泥的湖北廠剛好位在此次武漢肺炎的核心地區，按當地政府規定本來最快就要到2月13日以後才能復工，因為緊接著又碰到周末，開工時間應該也不會早於2月16日。

台泥主管表示，延後復工時間，一方面是基於員工的生命安全與健康，另方面現在大陸所有工地多半處於停工狀態，就算如規定於2月10日或13日復工，工人到位至少也要一個禮拜時間，尤其現在很多外地員工進城都要先隔離觀察，現在復不復工其實是一樣的，工地沒開工，市場沒啟動，台泥現在生產水泥一樣賣不出去。