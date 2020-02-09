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台塑化意外變身防疫概念股 1秒殺菌讓口罩重覆用

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
台塑管理中心常委王文潮主導的福機裝公司，一款除菌棒號稱1秒鐘可以殺菌讓口罩重覆使用，意外造成熱賣。記者曾仁凱／攝影

台塑化意外變身「防疫概念股」！隨著疫情延燒，國內口罩大缺貨，台塑化轉投資的福機裝（NKFG）公司，擁有獨門的UV-LED（深紫外光）殺菌技術，新推出一款除菌棒，號稱1秒鐘可以完成殺菌，讓口罩重覆使用，在網路上造成熱賣，成功為台塑管理中心常委王文潮的新事業打響第一砲。

武漢肺炎疫情擴散，口罩供給嚴重短缺，藥房門口大排長龍，網路上也傳授各種如何讓口罩能夠重覆使用的教戰守則。台塑化轉投資的福機裝新推出一款殺菌棒，在沒有大肆宣傳的情況下意外熱賣，還被網友封為「攜帶式除菌神器」。據了解，最近不少台商為了復工準備，紛紛搶購。

福機裝的殺菌棒，與日本的諾貝爾物理獎得主天野浩教授合作，開發出獨門的UV-LED殺菌技術，號稱可以瞬間破壞包括新型冠狀病毒在內的各種細菌病毒，除菌力高達99.99%。

王文潮日前得意表示，比起傳統的紫外線消毒，福機裝的UV-LED為深紫外線，殺菌效果非常好，幾乎可以把所有細菌病毒殺光光，已經通過日本認證；而且因為是LED，不需預熱，殺菌速度非常快，只要1秒鐘就可以完成。由於深紫外線的波長短、密度高，比較適合應用在小面積的殺菌，此次武漢肺炎使得國內口罩嚴重短缺，福機裝的殺菌棒剛好派上用場，號稱1秒鐘就可以完成殺菌，讓口罩重覆使用。

福機裝的UV-LED技術不只應用在殺菌棒，公司正準備推出全球首款搭載除菌功能的掃地機器人，預計本月開始量產。為此，農曆年前的「台塑四寶」尾牙，王文潮特別場場必到，親自當起超級推銷員，帶著掃地機器人當做尾牙贈品，順便宣傳推銷。

王文潮說，UV-LED的殺菌效菌好，應用範圍廣，不只消費品市場，未來更重要將瞄準水處理、農業等工業應用。

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