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東森購物玩轉2020台北燈節 夢幻星海燈廊打造網美熱點

經濟日報 / 記者楊文琪／台中即時報導
東森購物於2020台北燈節以數千顆 LED 打造「夢幻星海燈廊」，吸引不少民眾圍觀拍照。圖／東森購物提供

2020台北燈節即日起於台北西門及南港盛大登場，展開為期九天的精彩光影秀。東森購物連續三年響應台北燈節，今年於捷運西門4號出口打造夢幻星海燈廊，更霸氣發出百萬大紅包

自2月8日（六）至16日（日）燈節期間，民眾只要於東森購物夢幻星海燈廊專屬燈箱上掃描QR Code，並成功登入東森購物會員，即有機會獲得每日限量的66/ 88/ 188/ 2020元面額不等的東森幣紅包。

東森購物於2020台北燈節以數千顆 LED 打造「夢幻星海燈廊」，坐落於捷運西門站4號出口，星型設計搭載多層次光影變化，彷彿漫步於星海下，營造浪漫氛圍，更是今年燈節不可錯失的網美拍照點。東森購物於台北燈節活動期間霸氣送紅包，推出「金鼠轉手氣 百萬紅包大方抽」好康活動，總計將送出總金額580萬元東森幣紅包。

2020台北燈節，東森購物紅包大方抽！即日起至2月16日為止，民眾只要於東森購物夢幻星海燈廊專屬燈箱掃描QR Code，並且成功登入東森購物會員，即可抽出每日限量 6,600 份的東森幣紅包（紅包面額66/ 88/ 188/ 2020元不等，每人每日限領乙次），數量有限，送完為止。

東森購物旗下美妝知名品牌「東森自然美」於燈節期間加碼同樂舉辦「鼠妳最美」好康抽獎活動，還有機會獲得東森自然美NB-1活膚臉部護理課程，讓妳美麗一整年。更多台北燈節訊息，請鎖定EHS東森購物網與東森自然美粉絲團。

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