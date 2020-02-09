快訊

努力到最後一刻說再見 寶瓶星號中午黯然離開基隆母港

泰國士官長市區暴走大屠殺！17小時攻堅落幕至少21死

多方第一關卡指標失守？！分析師：修正有利多方布局

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

台指期上周五不敵季線反壓，終結反彈之路，回測11,600點，所幸回檔呈現價跌量縮，未出現恐慌性殺盤。期貨分析師表示，這波反彈的支撐關鍵在於力守半年線，支撐向上移動，由於上周五夜盤提早跌破5日均線，看似多頭第一關卡的指標失守，但在偏多的趨勢之中，將是偏多進場的時機，目前5日均線及半年線的空間大約200點，對於做多的風險降低不少，加上KD指標低檔呈現黃金交叉，回測第二支腳將是布局多單的機會。

在台指期防守半年線有成之下，及武漢肺炎的疫苗陸續研發成功，對抗疫情的信心大增，加上美股上周突圍武漢新冠肺炎疫情，一度創下歷史新高，也激勵台指期成功拉出近600百點的反彈，不過，在中國境內加強防疫措施，已封鎖四個省及超過60個城市，引發全球供應可能出現斷鏈的危機，造成上周五美股立刻出現300點的修正，而公布的非農就業數據，新增就業遠遠超過預期人數22.5萬人，利多消息卻無法吸引買盤延續漲勢，連帶拖累台指期夜盤行情，同步回檔將近百點，提早跌破5日均線，季線反壓的力量增加。

觀察台指周選擇權的變化，期貨分析師表示，上周五超過百點的跌幅，買權11800開始向上出現最大未平倉量，同時11700及11750在回檔過程之中，未平倉大增來到萬口，短線挑戰缺口面臨壓力。再從月選擇權的變化上，上方壓力不小，不過下方的支撐力道也不示弱，賣權11600開始向下出現明顯的支撐，整體未平倉量強過買權，表示在長線上回檔也不用過度擔心，同時P/C RATIO的比率上，依然維持在多頭走勢之下的130%以上，因此，修正有利多方布局。

台指期
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

因應武漢肺炎疫情 雲縣府管制洽公民眾單一出入口

加油請等等！國內油價明起再降1元

武漢肺炎疫情燒郵差運送「如山高口罩」 網笑：好怕被搶劫

武漢肺炎衝擊全球供應鏈產能 台廠明復工變數大

相關新聞

東森購物玩轉2020台北燈節 夢幻星海燈廊打造網美熱點

2020台北燈節即日起於台北西門及南港盛大登場，展開為期九天的精彩光影秀。東森購物連續三年響應台北燈節，今年於捷運西門4...

多方第一關卡指標失守？！分析師：修正有利多方布局

台指期上周五不敵季線反壓，終結反彈之路，回測11,600點，所幸回檔呈現價跌量縮，未出現恐慌性殺盤。期貨分析師表示，這波...

武漢肺炎衝擊全球供應鏈產能 台廠明復工變數大

武漢肺炎疫情延燒，北京、上海、江蘇與廣東等地仍預計10日開工，但變數大。台積電與廣達等指標台廠以明天復工為目標，不過也傳...

受新冠肺炎影響 工具機公會理事長：大陸台廠幾停擺

中國大陸雖說本月10日開工，但工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，因大陸武漢新冠肺炎疫情尚在發展中，許多城市封城和有交通...

越南紡織聚落漸成形 意外排擠台灣紗線廠

當國內布廠開始向外地建置新產能，連帶讓訂單也轉移至當地。一家上游廠商透露，去年以來明顯感受到客戶訂單逐步轉移到越南，留在...

紡織業越南投資熱 成衣廠交棒布廠

紡織業者儒鴻將在印尼打造新生產基地，原以為紡織廠投資越南熱恐退燒，不過根據投審會統計，紡織業2019年赴越南總投資金額為...

財經觀點／民宿在地化 打造全方位風景線

民宿，對台灣民眾而言，並非是個陌生的名詞。對政府政策而言，將民宿定義是家庭「副業」，除了土地使用管制或與旅館業區隔外，也是「共享經濟」的極佳詮釋。

產業追蹤／生物辨識 需求爆發

隨著人工智慧（AI）、5G、物連網（IoT）、區塊鏈等新興技術快速發展下，促使身分辨識技術加速步入成熟期，身分辨識技術正邁向無密碼時代。例如：結合生物識別技術的多重因子認證、FIDO（Fast IDentity Online）協議等。

產業追蹤／發展AI醫療 法規快跟上

全球高齡化趨勢下，人口結構改變問題，帶動智慧照護市場興起。根據世界衛生組織（WHO）2019年發布的世界人口展望報告，全球人口結構將朝向高齡化、少子化、勞動力不足三大趨勢發展。

產業追蹤／智慧物聯網 開啟產業新契機

隨著人工智慧（AI）技術逐步進展，IoT結合AI並透過感測技術之輔助，藉由傳遞訊號、處理數據、儲存學習經驗實現實體世界遠距離無法達成之工作程序，未來的生活型態將是大數據（Big Data）、超連結（Supper-Connectivity）、人工智慧與雲端（Cloud）的逐步整合。

南亞、新纖賣在陸舊廠 獲利補

配合中國大陸都市發展，南亞、新纖近期相繼公告出售大陸舊廠土地使用權；輪胎廠建大規劃多年的深圳舊廠都更計畫去年底也獲批淮，預計今年下半年啟動遷廠開發計畫，法人甚至喊出未來潛在開發利益貢獻建大每股獲利上看50元。

貿易戰…帶動大陸台商遷廠潮

配合大陸都市更新計畫，南亞、新纖相繼處分大陸舊廠土地使用權，建大也啟動深圳舊廠都更計畫，突顯大陸經濟轉型升級加速中，美中貿易戰只是使大陸生產基地移轉的最後一根稻草。

熱門新聞

日經：陸專家判定風險高 鴻海深圳廠區10日復工叫停

政府大撒23K勞工紅包 勞退基金大賺2600億元關鍵

日經：鴻海深圳、鄭州廠區 10日復工喊卡

日經：鴻海大陸廠復工生變

受新冠肺炎影響 工具機公會理事長：大陸台廠幾停擺

鄭州、深圳強調 防疫不影響企業復工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。