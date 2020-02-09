多方第一關卡指標失守？！分析師：修正有利多方布局

台指期上周五不敵季線反壓，終結反彈之路，回測11,600點，所幸回檔呈現價跌量縮，未出現恐慌性殺盤。期貨分析師表示，這波反彈的支撐關鍵在於力守半年線，支撐向上移動，由於上周五夜盤提早跌破5日均線，看似多頭第一關卡的指標失守，但在偏多的趨勢之中，將是偏多進場的時機，目前5日均線及半年線的空間大約200點，對於做多的風險降低不少，加上KD指標低檔呈現黃金交叉，回測第二支腳將是布局多單的機會。

在台指期防守半年線有成之下，及武漢肺炎的疫苗陸續研發成功，對抗疫情的信心大增，加上美股上周突圍武漢新冠肺炎疫情，一度創下歷史新高，也激勵台指期成功拉出近600百點的反彈，不過，在中國境內加強防疫措施，已封鎖四個省及超過60個城市，引發全球供應可能出現斷鏈的危機，造成上周五美股立刻出現300點的修正，而公布的非農就業數據，新增就業遠遠超過預期人數22.5萬人，利多消息卻無法吸引買盤延續漲勢，連帶拖累台指期夜盤行情，同步回檔將近百點，提早跌破5日均線，季線反壓的力量增加。

觀察台指周選擇權的變化，期貨分析師表示，上周五超過百點的跌幅，買權11800開始向上出現最大未平倉量，同時11700及11750在回檔過程之中，未平倉大增來到萬口，短線挑戰缺口面臨壓力。再從月選擇權的變化上，上方壓力不小，不過下方的支撐力道也不示弱，賣權11600開始向下出現明顯的支撐，整體未平倉量強過買權，表示在長線上回檔也不用過度擔心，同時P/C RATIO的比率上，依然維持在多頭走勢之下的130%以上，因此，修正有利多方布局。