竹科X基地籌設軟體研發大樓 有譜

新竹市政府今（9）日宣布，與科技部、及科學園區管理局近年攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，傳來好消息，科技部將預定在「竹科X基地」打造園區軟體大樓，繼台肥TFC One大樓順利招商，廠商進駐已超過九成後，竹科X園區持續邁進新里程碑。

新竹市長林智堅表示，感謝新竹科學園區與科技部，將持續與竹科合作，讓竹科X成為下個世代的創新產業園區，為台灣新創與科技產業的發展共同努力。

新竹市政府產發處表示，新竹科學園區（X基地）籌設計畫將規劃興建三棟研發大樓，預計2021年動工興建，引進產業內容主要為研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關，園區軟體大樓第1棟大樓預計於2024年完工，提供廠商進駐使用，將成為下個世代產業發展的重要里程碑。

林智堅表示，為新竹市創造更多的就業機會與人口紅利，吸引企業投資，為台灣經濟帶來更大的動能，一直是他積極努力的目標，因應企業界用地需求孔急，因此，自106年起結合科技部、新竹科學工業園區管理局、台肥公司、中油公司及產學研各界資源，推動藝文特區共36公頃土地的「竹科X」產業園區，希望打造下個世代的創新產業園區，一起為台灣新創與科技產業的發展共同努力。

林智堅指出，上任後積極與新竹科學園區及產業界進行交流，更與中央合作推動竹科X產業園區計畫，目前已有英特爾、ASML台灣總部進駐，另也成功爭取「亞矽谷計畫辦公室」進駐；園區未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）產業，目標創造400億的產值、1萬個工作機會，希望持續吸引跨國企業的營運總部與研發中心，園區未來除了頂級商辦區外，該區也規劃藝文展演中心，結合辦公、消費、藝文與兒童教育等生活設施，將成為台灣新世代產業園區的典範。

產發處長張力可表示，新竹科學園區為全球半導體產業重鎮，年營業額超過一兆，近四分之三營業額皆與半導體產業相關，並培育出包括台積電、聯電、美光、南亞、旺宏、世界先進等知名公司，對台灣經濟發展貢獻良多，創造大量竹科就業人口，吸引許多人才到新竹市求學、工作、戀愛、成家，讓這座城市充滿幸福與競爭力，更造就新竹市所得高、學歷高、出生率高、平均年齡低的三高一低城市DNA。