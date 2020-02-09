受新冠肺炎影響 工具機公會理事長：大陸台廠幾停擺

中國大陸雖說本月10日開工，但工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，因大陸武漢新冠肺炎疫情尚在發展中，許多城市封城和有交通管制，台灣工具機業者在大陸的工廠幾乎全面停擺；他自己設在浙江的廠，目前亦靜觀其變，尚未提出復工申請。

他說，因為許多在台灣的工具機廠的零組件亦來自大陸，在大陸未復工下，目前台灣廠亦僅能靠庫存支應。但因自中美貿易戰後，大家產能都不高，再加上這次的新冠肺炎疫情影響，很多廠目前都接不到訂單。

許文憲說，大陸廠要復工不是說復工就能復工，而是要提出申請；另在控制疫情下，人和人之間的流動亦受限，例如從有疫情的地方來，就要隔離14天；如果人員到了工廠，也被要求不得再外出，得由工廠負起生活供應責任。

最簡單是的，即使台幹現要要台灣去，到了機場，連工廠要去接人，都得提出申請。因此，在疫情還未明朗化前，目前仍靜觀其變，其他的台廠情況也大致如此。

許文憲經營的哈伯精密是世界溫控大廠，也是工具機產業鏈裡重要的一環。他說，因接單情形確實不佳， 員工來上班， 多進行教育訓練、整理庫存和重新檢討財務為主。

他憂心的指出，中美貿易戰讓工具業整體衰退，去年第三、四季的業績普遍不佳，現在又受新冠肺炎疫情影響，即使三、四月疫情受控制了，但要復甦也不會那麼快，拖過了五、六月，已是第三季，今年的業績肯定會大受影響。

他說，工具機業在中美貿易戰和新冠肺炎疫情雙重打擊下，猶如受到「夾殺」很多業者的勞工、財務規模都縮小，即使是景氣復甦有大單來，業者都不見得接的下來，許多體質不佳的業者更可能在在這波連續打擊下被打趴了。