公主號旅客1月31日曾造訪？SOGO復興館：當日無團客入店
針對昨（7）晚疾管局所發布鑽石公主號旅客曾經前往的北部景點中，遠東SOGO復興店被標示其中。今（8）SOGO復興館發出聲明表示，經查確認1月31日當天並無團客入店消費。
SOGO表示，由於台北SOGO位於交通樞紐，從1月24日起，即已積極配合政府相關防疫措施：每週一次定期全店前後場域大規模消毒，最近一次在2月5日即已執行完畢。
賣場公共區域普遍設置酒精手部消毒機，僅復興店就超過16台。1月28日起，遠東SOGO各店更主動要求所有一線服務人員配戴口罩，同時百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全。
針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒，更於每專櫃配置酒精消毒液，隨時提供消毒清潔。同時館內餐廳更加強清潔消毒，確保用餐安全。
2月4日起，另針對外籍旅客退稅，逐一對顧客量額溫，才提供服務。除了積極作為確保賣場安心安全外，SOGO同時也加強員工自主管理，確保同仁健康無虞。
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